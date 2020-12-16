kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19811.89

ETH/USD

594.69

LTC/USD

82.57

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Том Круз обругал съемочную группу из-за несоблюдения карантинных норм
commentss НОВОСТИ Все новости

Том Круз обругал съемочную группу из-за несоблюдения карантинных норм

Запись, где актер Том Круз ругается, распространилась интернетом

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Том Круз обругал съемочную группу из-за несоблюдения карантинных норм

Том Круз сорвался на свою съемочную группу. Фото: 24 канал

Популярный голливудский актер Том Круз сорвался на свою съемочную команду. Все потому, что они не соблюдали дистанцию и эпидемиологические нормы.

Ссора произошла на съемках фильма "Миссия: невыполнима 7". Слышно, что Том Круз серьезно относится к факту мировой пандемии. Несмотря на это, он желает продолжать свою работу, поэтому и пристально следит за соблюдением мер безопасности.

Легкомысленное отношение съемочной группы уже привело к заражению 12 человек на съемочной площадке в Италии.

Из-за этого факта Том Круз сильно нервничал, даже несмотря на то, что работа над фильмом возобновилась спустя две недели в Великобритании.

Видео с нецензурной лексикой попало в интернет, где часть пользователей уже успела поддержать актера. Другая часть считает, что он перегнул палку.

Напомним, что релиз "Миссии" запланирован на 19 ноября 2021.


Напоминаем, что стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом. Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружено в 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники.

Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета к COVID-19, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. Врачи рекомендуют придерживаться простых карантинных правил.

Сайт "Комментарии" рассказывает, что от коронавируса умер российский музыкант, поэт и художник Свен Гуидович Гундлах. Во время болезни у музыканта плохо работали почки и печень. Плюс ко всему было обширное поражение легких.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dvachannel/61326?single
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ