Том Круз обругал съемочную группу из-за несоблюдения карантинных норм

Том Круз сорвался на свою съемочную группу. Фото: 24 канал

Популярный голливудский актер Том Круз сорвался на свою съемочную команду. Все потому, что они не соблюдали дистанцию и эпидемиологические нормы.

Ссора произошла на съемках фильма "Миссия: невыполнима 7". Слышно, что Том Круз серьезно относится к факту мировой пандемии. Несмотря на это, он желает продолжать свою работу, поэтому и пристально следит за соблюдением мер безопасности.

Легкомысленное отношение съемочной группы уже привело к заражению 12 человек на съемочной площадке в Италии.

Из-за этого факта Том Круз сильно нервничал, даже несмотря на то, что работа над фильмом возобновилась спустя две недели в Великобритании.

Видео с нецензурной лексикой попало в интернет, где часть пользователей уже успела поддержать актера. Другая часть считает, что он перегнул палку.

Напомним, что релиз "Миссии" запланирован на 19 ноября 2021.





Напоминаем, что стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом. Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружено в 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники.

Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета к COVID-19, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. Врачи рекомендуют придерживаться простых карантинных правил.

Сайт "Комментарии" рассказывает, что от коронавируса умер российский музыкант, поэт и художник Свен Гуидович Гундлах. Во время болезни у музыканта плохо работали почки и печень. Плюс ко всему было обширное поражение легких.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!