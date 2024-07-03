Тому Крузу исполнилось 62 года: самые бурные романы звезды

Том Круз, один из наиболее узнаваемых актеров Голливуда, сегодня празднует свое 62-летие. За годы своей карьеры Круз не только укрепил свой статус иконического актера благодаря ролям в кассовых хитах, но и оказался в центре внимания из-за своих романтических отношений. Рассмотрим пять наиболее обсуждаемых любовных историй, которые оставили след в его жизни и карьере.

Тому Крузу исполнилось 62 года

1. Мими Роджерс (1987–1990)

Мими Роджерс, актриса и поклонница саентологии, встретилась с Томом Крузом в середине 80-х. Они поженились в 1987 году. Этот брак стал для Круза входным билетом в мир саентологии, который оказал значительное влияние на его жизнь и карьеру. Их брак продлился три года, и они развелись в 1990 году, но Мими осталась важной фигурой в его жизни как первая жена и наставница в религии.





2. Николь Кидман (1990–2001)

Встречаясь на съемочной площадке фильма "Дни грома", Том Круз и Николь Кидман быстро нашли общий язык. Их брак длился более десяти лет, в течение которых пара приняла двух усыновленных детей. Они сыграли вместе в нескольких фильмах, включая "Глаза широко закрыты". Их отношения и развод стали одной из самых обсуждаемых тем в прессе в начале 2000-х.





3. Пенелопа Крус (2001–2004)

После развода с Кидман, Круз начал отношения с Пенелопой Крус, которую встретил во время съемок "Ванильного неба". Отношения продлились три года и были полны страсти, но в 2004 году пара объявила о разрыве, который, по слухам, был связан с давлением общественности и расхождением в личных интересах.





4. Кэти Холмс (2005–2012)

Самым громким романом в жизни Круза стал его брак с актрисой Кэти Холмс. Этот союз начался с знаменитой сцены, когда Круз прыгал на диване в шоу Опры Уинфри, заявляя о своей любви. В 2006 году пара поженилась, и у них родилась дочь Сури. Однако в 2012 году Холмс подала на развод, который вызвал массу спекуляций относительно влияния саентологии на их отношения.





5. София Вергара (2005)

В короткий период между своими браками Круз встречался с колумбийской актрисой Софией Вергарой. Эти отношения были скоротечными, но оставили след в прессе благодаря обаянию и популярности обеих звезд.





Любовные истории Тома Круза — это не только ряд заметных романов, но и зеркало его жизни и карьеры, которые всегда находились под прицелом общественности. Каждая из этих историй добавила уникальные страницы в биографию актера, которые его поклонники не перестают обсуждать и сегодня, празднуя 62-летие звезды.