Топ-10 тиктокеров Украины: что известно об украинских блогерах в TikTok

Платформа TikTok пользуется огромной популярностью в Украине. Креативные пользователи создают "вирусный" контент и пытаются набрать как можно больше подписчиков. "Комментарии" расскажут о десяти популярных украинских тиктокерах, которые стали настоящими звездами благодаря своему таланту и харизме.

Украинские тиктокеры, коллаж

Топ-10 украинских тик-токеров

Yana Doga (@yanadoga)

11,4 миллионов подписчиков

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Уроженка Измаила Яна Дога покоряет TikTok скетчами о быте и обществе. Началось всё с короткого скетча о семейной жизни в Instagram. Там видеозарисовка не стала популярной, но в TikTok она по-настоящему "завирусилась". Популярнейший контент на канале Яны – пранки с участием мужа и друзей. Яна Дога снимает видеоролики, включающие различные розыгрыши, эксперименты с пищевыми продуктами и напитками, забавные ситуации и челленджи.





Lady Bunny (@ladydianka)

9,8 миллионов подписчиков

Lady Bunny — блогер родом из Киева, которая приобрела популярность в 2018 году благодаря ее клипу на песню "Мама не узнает", который набрал более 47 миллионов просмотров на её YouTube-канале. На платформе TikTok она делится развлекательным контентом и также пользуется популярностью в Instagram, где выкладывает фотографии своих модных образов и комедийные скетчи.





Дима Евтушенко (@evtushenko_dima)

7,8 миллионов подписчиков

Дима Евтушенко — популярный блогер, который родился в Горловке. Он широко известен как профессиональный фокусник. Дима — креативный директор проекта "Wonder Makers", а также он является одним из участников "Magic Five" — развлекательного канала на YouTube. В своем блоге Евтушенко начал с рассказов о секретах закулисной жизни фокусников. С течением времени тематика расширилась: появились конкурсы, челленджи и первый клип.





Ann and Nastya (@sergistwins)

6,5 миллионов подписчиков

Сестры-близняшки Аня и Настя — блогеры-миллионники в ТикТок, котрые создают развлекательный контент. Сестры снимают креативные видео о ситуациях из жизни, розыгрыши друг друга или окружающих, пранки, смешные ролики и челленджи.





Макс (@maxburiak)

5,9 миллионов подписчиков

Контент тиктокера Макса несет развлекательный характер. Макс начал снимать видео в TikTok с лета 2019 года, и благодаря одному из его видеоинтервью, которое набрало несколько миллионов просмотров за неделю, его аккаунт стал стремительно расти. В своих социальных сетях Макс выкладывает короткие видеоролики, в которых шутит или общается с простыми прохожими.





Олег Машуковский (@mashukovskiy)

5,7 миллионов подписчиков

Олег Машуковский живет в Киеве и снимался в сериале "Киев днем и ночью". Своей известностью он обязан своим навыкам в мейк-апе, множество украинских звезд обращались за его помощью. Олег создает стильные образы не только для себя, но и для своих клиентов. В своем блоге Машуковский публикует модные образы, снимает смешные ролики и разговорные видео.





Eli’s diary (@elis.stone)

4,8 миллионов подписчиков

Блогер Eli’s diary в свой аккаунт TikTok загружает ролики, на которых она играет различных персонажей. Девушка часто затрагивает важные социальные темы в своих видео.





Даша Кубик (@kubikrombik)

1,8 миллионов подписчиков

Популярная TikTok-блогерша Даша Кубик начала развивать свою блогерскую деятельность в январе 2021 года. Девушка снимает смешные ролики, в которых многие зрители могут увидеть себя. Даша Кубик стала популярной благодаря юмористическим роликам с пародиями на флирт, в которых она показывала неуклюжие способы завязать знакомство.





Аfinka (@afinka.official)

1,5 миллионов подписчиков

Afinka — популярный лайфстайл блогер. Девушка своими видео заряжает позитивом, весельем и хорошим настроением. Она делится с подписчиками событиями из своей жизни, развлекательным контентом, полезными советами.





Влад Шевченко (@vlad_shevchenko)

1,2 миллионов подписчиков

Блогер Влад Шевченко в основном делает юмористический контент и прилагает к созданию качественных видео немало усилий. Его смешные видео на актуальные темы, включая повседневную жизнь и политику, собирают сотни тысяч просмотров в сети и помогают украинцам расслабиться в тяжелые времена. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину шутки Влада Шевченко на разные темы набирают в интернете сотни тысяч просмотров.



