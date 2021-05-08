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Топлес и без макияжа: Ирина Шейк снялась в новой рекламе

Известная модель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для новой рекламы бьюти-продукта модного бренда Alo

сегодня, 00:10
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя российская модель и актриса Ирина Шейк сотрудничает с многими известными брендами и неоднократно снимается в рекламах. Недавно она стала звездой ролика модного бренда Alo, представив их новый продукт.

Топлес и без макияжа: Ирина Шейк снялась в новой рекламе

Ирина Шейк (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала рекламу, на которой позирует без косметики, красиво взмахивая своими роскошными волосами. Ирина Шейк снималась топлес, но прикрыла бюст рукой, продемонстрировав свою осиную талию и красивые бедра. Модель рекламирована новый бьюти-продукт бренда, который входит в линейку Alo Wellness.

За сем часов пост известной модели собрал более миллиона просмотров и восторженные комментарии от поклонников: "Ты самая красивая женщина", "Шикарная", "Почему так красиво", "Самая шикарная", "Девушка-огонь", "Совершенство", — написали фолловеры.

К слову, Ирина Шейк не первый раз сотрудничает с брендом Alo. Недавно она в социальной сети уже публиковала ролик, на котором позирует в купальнике от этой марки магазина. Одежда компании достаточно популярна среди звездных поклонников йоги, ее предпочитают такие знаменитости, как Кендалл Дженнер и Алессандра Амбросио. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым откровенным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Знаменитость опубликовала серию снимком с бэкстейджа модного показа французского дома Mugler. На кадрах Ирина Шейк позирует возле зеркала в откровенном комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры, который идеально облегает ее фигуру и создает иллюзию голого тела.


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