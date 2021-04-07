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Ирина Шейк похвасталась фигурой в «голом» комбинезоне (ФОТО)

Модель Ирина Шейк приняла участие в показе марки Mugler и продемонстрировала необычный наряд

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя популярная модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым откровенным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Ирина Шейк похвасталась фигурой в «голом» комбинезоне (ФОТО)

Ирина Шейк (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимком с бэкстейджа модного показа французского дома Mugler. На кадрах Ирина Шейк позирует возле зеркала в откровенном комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры, который идеально облегает ее фигуру и создает иллюзию голого тела, покрытого лоскутами черной ткани. Наряд от креативного директора Mugler Кейси Кадволладера модель продемонстрировала со всех сторон.

Во время выхода на подиум сексуальный комбинезон на Ирине Шейк дополнял оригинальный пиджак, сделанный также из черной и телесной ткани. Показ французского дома прошел в видеоформате и зрителей ожидали необычные сюрпризы. Например, Ирина Шейк во время своего выхода упала на подиум, а модель Белла Хадид — сделала сальто. 

К слову, публикация знаменитости за сутки собрала более 619 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Ирина, вы бомба", "Ты выглядишь потрясающе", "Прекрасна, как и всегда", "Самая красивая женщина на свете", "Классная", — написали фолловеры. 

Напомним, в марте 2021 года популярная модель Ирина Шейк стала звездой номера The Sunday Times Style. Знаменитость опубликовала фотографию обложки, на которой позирует в стильном тренче от британского бренда Burberry. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда мировых подиумов Ирина Шейк показала подписчикам свою новую работу. Модель стала лицом рекламной компании сексуального белья и опубликовала пикантные снимки с фотосессии на своем аккаунте в Instagram.


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