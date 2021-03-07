«Тошнит от нее»: одну из участниц «Холостяка-11» раскритиковали

В пятницу, 5 марта, стартовал новый выпуск "Холостяка", в главной роли с Михаилом Заливако. За сердце украинского бизнесмена будут бороться 29 красавиц, среди которых известный Instagram-блогер Надин Медведчук.

Надин Медведчук и Михаил Заливако / фото: СТБ

Девушка рассказала главному герою шоу, что пришла на проект, чтобы встретить свою любовь, а не для того, чтобы увеличить количество своих подписчиков.

"Я пожертвовала всем, закрыла свой Instagram, который раскручивала с 2014 года. Отписка растет с каждым днем, если я не веду его постоянно. Но сейчас мне важны отношения, я готова отбросить все", — ответила Надин на вопрос Михаила Заливако.

На своей страничке в социальной сети она опубликовала фотографию с главным героем шоу и написала пост, в котором поделилась размышлениями о том, какая женщина достойна быть любимой.

Некоторые подписчики блогера с радостью восприняли новость о том, что она примет участие в "Холостяке", но много нашлось и тех людей, которые обвинили девушку в неискренности: "Да ладно ... сколько проектов ... может пора найти себя ... один пиар", "Сколько Надя будет пиариться?", "Где Надя только не была?! На какие проекты только не ходила?! А "Кохання" все нет!", "Дураку понятно, что за пиаром, скачет из проекта в проект, уже тошнит от нее", "О боги, где Надин только не была", — пишут фолловеры.

Стоит отметить, что главным героем нового "Холостяка" стал 31-летний бизнесмен из Харькова Максим Заливако. Мужчина пришел на проект, чтобы найти свою любовь и ему очень важно, чтобы девушка была красивой, честной, умной и амбициозной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за сердце нового "Холостяка" пришла бороться бывшая супруга экс-главы ОП Андрея Богдана.

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