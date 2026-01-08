Трамп рассказал о неожиданных подробностях семейной жизни: что в нем ненавидит Мелания

Президент США Дональд Трамп признался, что существуют вещи, которые его супруга Мелания не просто не поддерживает, а откровенно ненавидит.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает nxsmediawire.com, во время выступления перед республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне в рамках выездного заседания Республиканской партии Трамп заявил: "Она ненавидит, когда я танцую".

Описывая свою жену, с которой он вместе уже более 20 лет, президент подчеркнул: "Она очень интеллигентный человек". По его словам, Мелания не раз просила его прекратить публичные танцы.

"Это так не по-президентски", — передала первая леди свою позицию, как рассказал Трамп.

"Я ответил: "Но я стал президентом", — добавил он, чем вызвал смех в зале.

Также Трамп отметил, что Мелания сказала ему: "Можете себе представить, как танцует Франклин Д. Рузвельт?". Речь шла о 32-м президенте США Франклине Делано Рузвельте, который передвигался в инвалидной коляске после паралича ног, вызванного полиомиелитом.

"И я сказал, что существует долгая история, о которой она, может быть, не знает. Потому что Рузвельт был элегантным человеком даже будучи демократом. Он был довольно элегантн, но он бы так не поступил, да и многие другие тоже", — сказал Трамп во время длительной речи, в которой он также высмеивал и имитировал трансгендерных спортсменов, участвующих в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Дональд Трамп давно известен своими энергичными танцевальными движениями на публичных мероприятиях, вдохновляющих многих подражателей, в частности, во время празднования тачдаунов в НФЛ. В период предвыборной кампании он особенно часто демонстрировал движения руками и бедрами под хит группы Village People 1978 года "YMCA", ставшего его фирменным танцем.

Президент также рассказал, что пытался оправдать свои танцы перед Меланией Трамп, ссылаясь на то, что его поклонникам нравятся эти простые движения, однако безуспешно.

"Танец, который им действительно нравится", – убеждал он жену.

"Она сказала: "Им это не нравится. Они просто хорошо к тебе относятся"", — подытожил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первая леди США Мелания Трамп оказалась в эпицентре критики после прорекламирования эксклюзивной сумки стоимостью 2800 долларов, созданной в поддержку ее инициативы Fostering the Future.

Трамп поделилась постом дизайнера Александры Гуччи Зарини – правнучки основателя бренда Gucci – представившей Unity Bag. Производитель обещает направить 20% прибыли от продаж в поддержку программы для детей из приемных семей. Мелания поблагодарила дизайнера, отметив, что подобные инициативы дают молодежи шанс получить образование и финансовую независимость.

