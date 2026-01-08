logo_ukra

Трамп розповів про несподівані подробиці сімейного життя: що у ньому ненавидить Меланія
Трамп розповів про несподівані подробиці сімейного життя: що у ньому ненавидить Меланія

Дональд Трамп публічно зізнався в тому, чим дратує свою дружину.

8 січня 2026, 23:11
Автор:
Лиля Воробьева

 Президент США Дональд Трамп зізнався, що існують речі, які його дружина Меланія не просто не підтримує, а відверто ненавидить.

Трамп розповів про несподівані подробиці сімейного життя: що у ньому ненавидить Меланія

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє nxsmediawire.com, під час виступу перед республіканцями Палати представників у Вашингтоні в межах виїзного засідання Республіканської партії Трамп заявив: "Вона ненавидить, коли я танцюю".

Описуючи свою дружину, з якою він разом уже понад 20 років, президент наголосив: "Вона дуже інтелігентна людина". За його словами, Меланія неодноразово просила його припинити публічні танці.

"Це так не по-президентськи", — передала перша леді свою позицію, як розповів Трамп.

"Я відповів: “Але ж я став президентом”", — додав він, чим викликав сміх у залі.

Також Трамп зазначив, що Меланія сказала йому: "Можете собі уявити, як танцює Франклін Д. Рузвельт?". Йшлося про 32-го президента США Франкліна Делано Рузвельта, який пересувався в інвалідному візку після паралічу ніг, спричиненого поліомієлітом.

"І я сказав, що існує довга історія, про яку вона, можливо, не знає. Тому що Рузвельт був елегантною людиною, навіть будучи демократом. Він був досить елегантний, але він би так не вчинив, та й багато інших теж", — сказав Трамп під час тривалої промови, у якій він також висміював і імітував трансгендерних спортсменів, що беруть участь у змаганнях з важкої атлетики.

Дональд Трамп давно відомий своїми енергійними танцювальними рухами на публічних заходах, які надихають багатьох наслідувачів, зокрема під час святкування тачдаунів у НФЛ. У період передвиборчої кампанії він особливо часто демонстрував рухи руками та стегнами під хіт гурту Village People 1978 року "YMCA", який став його фірмовим танцем.

Президент також розповів, що намагався виправдати свої танці перед Меланією Трамп, посилаючись на те, що його прихильникам подобаються ці прості рухи — однак безуспішно.

"Танець, який їм дійсно подобається", — переконував він дружину.

"Вона сказала: “Їм це не подобається. Вони просто добре до тебе ставляться”", — підсумував Трамп.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі критики після того, як прорекламувала ексклюзивну сумку вартістю 2800 доларів, створену на підтримку її ініціативи Fostering the Future.

Трамп поділилася постом дизайнерки Александри Гуччі Заріні — правнучки засновника бренду Gucci — яка представила Unity Bag. Виробник обіцяє спрямувати 20% прибутку від продажу на підтримку програми для дітей з прийомних сімей. Меланія подякувала дизайнерці, зазначивши, що подібні ініціативи дають молоді шанс отримати освіту та фінансову незалежність.

 



Джерело: https://www.nxsmediawire.com/news/trump-melania-hates-when-i-dance/amp/
