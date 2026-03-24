Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Трамп тремя словами отреагировал на смерть Чака Норриса
Трамп тремя словами отреагировал на смерть Чака Норриса

Трамп заявил, что Чак Норриса был "настоящим крутым парнем".

24 марта 2026, 19:25
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса. Свою реакцию американский лидер озвучил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп тремя словами отреагировал на смерть Чака Норриса

Трамп отреагировал на смерть Чака Норриса.

Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме получил вопросы от журналистов по поводу смерти Чака Норриса. Американский президент отреагировал в присущем ему эмоциональном стиле и назвал актера "настоящим крутым парнем".

"Чак Норрис умер? Я этого не знал. Замечательный парень и по-настоящему крутой парень. Вы бы не хотели с ним драться. Он был отличным поклонником. Проявите огромное уважение к его семье. Замечательный человек", — сказал Трамп.

Чак Норрис открыто поддерживал Трампа во время президентской кампании 2016 года и выступал в его поддержку на следующих выборах в 2020 и 2024 годах.

Чак Норрис умер 20 марта в возрасте 86 лет в больнице на Гавайях, куда его госпитализировали накануне. Норрис стал одной из самых известных фигур в жанре экшена. Его карьера в Голливуде началась после роли в фильме "Путь дракона", где он снялся вместе с легендой боевых искусств Брюсом Ли. В 1980–1990-х годах актер приобрел мировую известность благодаря боевикам и телевидению. Наибольшую славу ему принесла роль в сериале "Уокер, техасский рейнджер".

Ранее портал "Комментарии" писал, что последнее сообщение Чака Норриса разбивает сердце. Он обратился к своим фанатам за несколько дней до смерти и поблагодарил их.

Также "Комментарии" сообщали, какое состояние оставил после себя Чак Норрис и кто получит большие деньги.



