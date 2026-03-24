Трамп тремя словами отреагировал на смерть Чака Норриса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса. Свою реакцию американский лидер озвучил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отреагировал на смерть Чака Норриса.

Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме получил вопросы от журналистов по поводу смерти Чака Норриса. Американский президент отреагировал в присущем ему эмоциональном стиле и назвал актера "настоящим крутым парнем".

"Чак Норрис умер? Я этого не знал. Замечательный парень и по-настоящему крутой парень. Вы бы не хотели с ним драться. Он был отличным поклонником. Проявите огромное уважение к его семье. Замечательный человек", — сказал Трамп.

Чак Норрис открыто поддерживал Трампа во время президентской кампании 2016 года и выступал в его поддержку на следующих выборах в 2020 и 2024 годах.

Чак Норрис умер 20 марта в возрасте 86 лет в больнице на Гавайях, куда его госпитализировали накануне. Норрис стал одной из самых известных фигур в жанре экшена. Его карьера в Голливуде началась после роли в фильме "Путь дракона", где он снялся вместе с легендой боевых искусств Брюсом Ли. В 1980–1990-х годах актер приобрел мировую известность благодаря боевикам и телевидению. Наибольшую славу ему принесла роль в сериале "Уокер, техасский рейнджер".

