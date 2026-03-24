Трамп трьома словами відреагував на смерть Чака Норріса
Трамп трьома словами відреагував на смерть Чака Норріса

Трамп завявив, що Чак Норріса був "справді крутим хлопцем".

24 березня 2026, 19:25
Президент США Дональд Трамп прокоментував смерть легендарного актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса. Свою реакцію американський лідер озвучив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі отримав питання від журналістів щодо смерті Чака Норріса. Американський президент відреагував у притаманному йому емоційному стилі та назвав актора "справді крутим хлопцем".

"Чак Норріс помер? Я цього не знав. Чудовий хлопець і справді крутий хлопець. Ви б не хотіли з ним битися. Він був чудовим прихильником. Виявіть величезну повагу до його родини. Чудова людина", — сказав Трамп.

Чак Норріс відкрито підтримував Трампа під час президентської кампанії 2016 року та виступав на його підтримку під час наступних виборів у 2020 та 2024 роках.

Чак Норріс помер 20 березня у віці 86 років у лікарні на Гаваях, куди його госпіталізували напередодні. Норріс став однією з найвідоміших фігур у жанрі екшену. Його кар’єра в Голлівуді розпочалася після ролі у фільмі "Шлях дракона", де він знявся разом із легендою бойових мистецтв Брюсом Лі. У 1980–1990-х роках актор здобув світову популярність завдяки бойовикам та телебаченню. Найбільшу славу йому принесла роль у серіалі "Вокер, техаський рейнджер".

