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Трудно перенесла болезнь: стало известно, почему известная украинская певица перестала появляться на публике

Назвали причину, почему София Ротару перестала появляться на публике. Как оказалось, это связано не с войной в Украине

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Доверенное лицо Софии Ротару рассказало, почему звезда теперь придерживается затворнического образа жизни. Как он утверждает, это совсем не связано с полномасштабной войной.

Трудно перенесла болезнь: стало известно, почему известная украинская певица перестала появляться на публике

София Ротару (фото из открытых источников)

По словам инсайдера для издания OBOZ.UA , еще раньше звездная певица тяжело переболела "Омикроном", поэтому теперь знаменитость делает все для того, чтобы обеспечить себе максимальную безопасность. Мужчина утверждает, что София Ротару боится, чтобы не заразиться коронавирусом. Поэтому сейчас она ограничила собственное общение с поклонниками.


Как известно, теперь певица проживает недалеко от Киева, на территории поселка Пятихатки. Общество ей составляет ее сын Анатолий Евдокименко. Однако внук певицы уехал за границу, где хочет построить свою карьеру под творческим псевдонимом SHMN, звучащим как "шаман".

По словам инсайдера, такой псевдоним внук Ротару избрал потому, что в восторге от эзотерики, а не потому, что подражает российскому певцу Шаману.

При этом внук Софии Ротару никак не высказывается по поводу войны в Украине. Он делает вид, что войны вроде бы и не имеет. Может именно так хочет пересидеть тяжелые времена на двух стульях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая сделала заявление о позиции Ротару по войне РФ против Украины. Как утверждает представитель российского ТВ Эвелина Бледанс, которая поддерживает пропаганду страны-агрессорки, комментируя реальную позицию украинки Софии Ротару по военному вторжению РФ, она и в этот раз озвучила здесь какой-то бред.

Телеведущая перечислила причины, почему украинская звезда не одобряет российскую агрессию. Как объясняет Бледанс, певица слишком доверчива и поступает так, как ей объясняют ее родные.
 



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