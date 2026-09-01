Трудно узнать: как украинские звезды выглядели в школьные годы - архивные фото

1 сентября – день, когда школы снова наполняются детскими голосами, а для миллионов украинцев начинается новый учебный год. Однако День знаний – это не только о современных школьниках. Для старших поколений часто становится поводом вспомнить собственное детство, первые уроки, школьную форму и фотографии из прошлого. Также украинские знаменитости когда-то сидели за партами, носили портфели, готовились к контрольным и мечтали о будущем. Ко Дню знаний предлагаем посмотреть, как выглядели украинские звезды в школьные годы.

Надя Дорофеева и Даша Астафьева

Оля Полякова

Косички, белый бант и школьная форма – именно такова была маленькая Оля Полякова. На архивном фото будущую певицу сложно отличить от других школьниц ее поколения. Сегодня же Полякова известна своим ярким сценическим образом.

Игорь Кондратюк

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в свое время оставил школьникам простое, но актуальное пожелание: научиться получать удовольствие от знаний. Его собственное школьное фото сегодня – своеобразное путешествие в прошлое.

Надя Дорофеева

На школьной фотографии Надя Дорофеева уже привлекает внимание своим образом. Можно предположить, что будущая артистка не боялась экспериментов даже в юном возрасте. Впоследствии ее стиль стал одной из самых заметных черт творческого образа.

Екатерина Кухар

Серьезный взгляд юной Екатерины Кухар сразу бросается в глаза. Будущая прима-балерина и сегодня остается хрупкой, однако по ее образу всегда ощущается сильный характер. Школьное фото лишь подчеркивает эту черту.

Андре Тан

Андре Тан ранее рассказывал, что очень любил 1 сентября и ждал начала учебного года. Сегодня он известен как один из самых заметных украинских дизайнеров, а его детская фотография напоминает, что путь в мир моды тоже начинается с детства.

Даша Астафьева

Харизматичность Даши Астафьевой, похоже, заметна еще в школьные годы. На архивном снимке будущая певица и модель смотрит в камеру с выражением, которое сложно не запомнить. Впоследствии яркость стала ее визитной карточкой.

Фагот (Олег Михайлюта)

В маленьком мальчике на этом фото не каждый сразу узнает будущего Фагота. Олег Михайлюта стал фронтменом группы ТНМК и одним из известных представителей украинской музыкальной сцены. Но когда-то он был обычным школьником.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая проучилась в школе до девятого класса, после чего начала строить модельную карьеру. На детской фотографии будущую телеведущую трудно связать с ее нынешним образом. Ее профессиональный путь начался задолго до телевидения.

Алена Омаргалиева

На этом фото не сразу можно узнать будущую исполнительницу хитов "Мужчина" и "Не пьяная – влюбленная". Перед камерой — девочка с портфелем, которая, как и тысячи других детей, когда-то просто ходила в школу и ждала взрослую жизнь.

Alyona alyona

Маленькая Alyona alyona на архивном фото совсем не похожа на сценический образ, к которому привыкли поклонники. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что эта девочка станет успешной рэп-исполнительницей и будет представлять Украину на Евровидении.

Фото из личных архивов знаменитостей

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