Важко впізнати: як українські зірки виглядали у шкільні роки - архівні фото

1 вересня — день, коли школи знову наповнюються дитячими голосами, а для мільйонів українців починається новий навчальний рік. Однак День знань — це не лише про сучасних школярів. Для старших поколінь він часто стає приводом згадати власне дитинство, перші уроки, шкільну форму та фотографії з минулого. Також українські знаменитості колись так само сиділи за партами, носили портфелі, готувалися до контрольних і мріяли про майбутнє. До Дня знань пропонуємо подивитися, як виглядали українські зірки у шкільні роки.

Надя Дорофєєва та Даша Астаф'єва

Оля Полякова

Косички, білий бант і шкільна форма — саме такою була маленька Оля Полякова. На архівному фото майбутню співачку складно відрізнити від інших школярок її покоління. Сьогодні ж Полякова відома своїм яскравим сценічним образом.

Ігор Кондратюк

Телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк свого часу залишив школярам просте, але актуальне побажання: навчитися отримувати задоволення від знань. Його власне шкільне фото сьогодні — своєрідна подорож у минуле.

Надя Дорофєєва

На шкільній фотографії Надя Дорофєєва вже привертає увагу своїм образом. Можна припустити, що майбутня артистка не боялася експериментів навіть у юному віці. Згодом її стиль став однією з помітних рис творчого образу.

Катерина Кухар

Серйозний погляд юної Катерини Кухар одразу впадає в очі. Майбутня прима-балерина й сьогодні залишається тендітною, однак за її образом завжди відчувається сильний характер. Шкільне фото лише підкреслює цю рису.

Андре Тан

Андре Тан раніше розповідав, що дуже любив 1 вересня і чекав на початок навчального року. Сьогодні він відомий як один із найпомітніших українських дизайнерів, а його дитяче фото нагадує, що шлях у світ моди теж починається з дитинства.

Даша Астаф'єва

Харизматичність Даші Астаф'євої, схоже, була помітна ще у шкільні роки. На архівному знімку майбутня співачка та модель дивиться у камеру з виразом, який складно не запам'ятати. Згодом яскравість стала її візитівкою.

Фагот (Олег Михайлюта)

У маленькому хлопчику на цьому фото не кожен одразу впізнає майбутнього Фагота. Олег Михайлюта згодом став фронтменом гурту ТНМК та одним із відомих представників української музичної сцени. Але колись він був звичайним школярем.

Катерина Осадча

Катерина Осадча провчилася у школі до дев'ятого класу, після чого почала будувати модельну кар'єру. На дитячій фотографії майбутню телеведучу важко пов'язати з її нинішнім образом. Її професійний шлях розпочався ще задовго до телебачення.

Альона Омаргалієва

На цьому фото не одразу можна впізнати майбутню виконавицю хітів "Мужчина" та "Не п'яна — закохана". Перед камерою — дівчинка з портфелем, яка, як і тисячі інших дітей, колись просто ходила до школи та чекала на доросле життя.

Alyona alyona

Маленька Alyona alyona на архівному фото зовсім не схожа на сценічний образ, до якого звикли її шанувальники. Навряд чи тоді хтось міг передбачити, що ця дівчинка стане успішною реп-виконавицею та представлятиме Україну на Євробаченні.

Фото з особистих архівів знаменитостей

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