Твой папа-клоун: дочь Евгения Кошевого призналась, что стала жертвой буллинга

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Елизавета Черных
Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого — Варвара во время интервью телепрограмме "Жизнь известных людей" призналась, что стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Об этом сообщает ТСН.
ФОТО: Из открытых источников
12-летняя дочь артиста поделилась переживаниями и рассказала о том, как над ней издевались в школе. По словам Варвары, причиной буллинга стало то, что она дочь юмориста. Одноклассники девочки обзывали ее отца Евгения Кошевого клоуном, что она до сих вспоминает со слезами на глазах:
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