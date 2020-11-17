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Твой папа-клоун: дочь Евгения Кошевого призналась, что стала жертвой буллинга

Девочка до сих пор со слезами на глазах вспоминает обиды со стороны ровесников

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных

Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого — Варвара во время интервью телепрограмме "Жизнь известных людей" призналась, что стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Об этом сообщает ТСН. 

Твой папа-клоун: дочь Евгения Кошевого призналась, что стала жертвой буллинга

ФОТО: Из открытых источников

12-летняя дочь артиста поделилась переживаниями и рассказала о том, как над ней издевались в школе. По словам Варвары, причиной буллинга стало то, что она дочь юмориста. Одноклассники девочки обзывали ее отца Евгения Кошевого клоуном, что она до сих вспоминает со слезами на глазах: 

"Было очень обидно, когда задирали как-то: "Вот у тебя папа клоун", и я не могла на это ничего ответить. Я сказала: "Никогда больше не смейте говорить про мою семью так, особенно про моего отца", — рассказывает Варвара. 

Девочка также призналась, что ей хотелось, чтобы ровесники к ней относились как к "нормальному ребенку, а не как к дочке Евгения Кошевого, дочке клоуна": 
"Мой папа — не клоун. Мой папа для меня — поддержка, и я его очень сильно люблю", — растрогала рассказом Варвара. 
Как сообщали "Комментарии" ранее, юморист Евгений Кошевой больше не лысый


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Источник: https://tsn.ua/glamur/donka-yevgena-koshovogo-zi-slozami-na-ochah-rozpovila-yak-z-neyi-znuschalisya-u-shkoli-1668949.html?fbclid=IwAR1KzpdjB7pQDK9eB6s8TYcW1JuoEooNpIuGZy1Hyk33EJtIjzV2uGLlcFc
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