Твой папа-клоун: дочь Евгения Кошевого призналась, что стала жертвой буллинга

Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого — Варвара во время интервью телепрограмме "Жизнь известных людей" призналась, что стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Об этом сообщает ТСН.

ФОТО: Из открытых источников

12-летняя дочь артиста поделилась переживаниями и рассказала о том, как над ней издевались в школе. По словам Варвары, причиной буллинга стало то, что она дочь юмориста. Одноклассники девочки обзывали ее отца Евгения Кошевого клоуном, что она до сих вспоминает со слезами на глазах:

"Было очень обидно, когда задирали как-то: "Вот у тебя папа клоун", и я не могла на это ничего ответить. Я сказала: "Никогда больше не смейте говорить про мою семью так, особенно про моего отца", — рассказывает Варвара.

Девочка также призналась, что ей хотелось, чтобы ровесники к ней относились как к "нормальному ребенку, а не как к дочке Евгения Кошевого, дочке клоуна":

"Мой папа — не клоун. Мой папа для меня — поддержка, и я его очень сильно люблю", — растрогала рассказом Варвара.

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