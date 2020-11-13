Впервые за 19 лет: Кошевой из «Квартала-95» больше не лысый

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Светлана Шкурупий
Популярный ведущий, звезда "Квартала-95" Евгений Кошевой предстал в новом для зрителей образе. Шоумен впервые за 19 лет отрастил волосы.
Евгений Кошевой | фото: пресс-служба Квартал-95
Евгения все знают, как "Лысого из Квартала", поэтому поклонникам тяжело представить знаменитость с шикарной шевелюрой. Но Кошевой любит удивлять публику и на официальной Instagram-странице "Квартала-95" появилась фотографии, где телеведущий стоит вместе со своей женой, демонстрируя новую прическу.
В публикации написано, что впервые за 19 лет Евгений отрастил "ежик" и этот момент нужно запомнить. Поклонники были приятно удивлены внешними переменами юмориста: "Ну и пусть будет так", "Очень идет", "Непривычно, классно, хороший эксперимент", "Оказывается, они все-таки растут", "Совсем другой вид, стал симпатичным", — прокомментировали пользователи.
Напомним, что голливудский актер Киану Ривз состриг свои черные волосы и бородку и продемонстрировал фанатам новый образ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Светлана Лобода остригла свои белокурые волосы, сделав каре.
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