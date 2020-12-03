"Ты несравненный": Пеле трогательно попрощался с Марадоной

Легендарный игрок, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле написал трогательное обращение к своему другу Диего Марадоне, которого не стало 25 ноября.

Марадона и Пеле. Фото: eurosport.ru

На своей странице в социальных сетях знаменитость разместил серию снимков с Марадоной, подписав их теплыми и искренними словами. Бразилец не побоялся признаться своему коллеге и близкому другу в любви, добавив, что он был настоящим гением, а не просто футболистом. И всегда для него таковым о останется.

"Мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали, а больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью", — написал Пеле под серией общих фотографий с Диего.

Всемирно известного футболиста не стало из-за острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Утром за завтраком Марадона сказал, что чувствует себя не совсем хорошо – это были последние слова легенды.

Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, которая в тот день дежурила в его доме. Также известно, что она не разбудила Диего согласно его режиму, нарушив инструкцию.

Марадона стал известным, когда играл за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Его называют лучшим футболистом 20 века.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыта реальная причина смерти Марадоны. В аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. По результатом проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза.

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