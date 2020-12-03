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Главная Новости Звезды персона "Ты несравненный": Пеле трогательно попрощался с Марадоной
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"Ты несравненный": Пеле трогательно попрощался с Марадоной

Бразилец признался коллеге в любви, сказав, что он был настоящим гением

сегодня, 19:02
Автор:

Любовь Блажко

Легендарный игрок, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле написал трогательное обращение к своему другу Диего Марадоне, которого не стало 25 ноября. 

"Ты несравненный": Пеле трогательно попрощался с Марадоной

Марадона и Пеле. Фото: eurosport.ru

На своей странице в социальных сетях знаменитость разместил серию снимков с Марадоной, подписав их теплыми и искренними словами. Бразилец не побоялся признаться своему коллеге и близкому другу в любви, добавив, что он был настоящим гением, а не просто футболистом. И всегда для него таковым о останется. 

"Мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали, а больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью", — написал Пеле под серией общих фотографий с Диего. 

Всемирно известного футболиста не стало из-за острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Утром за завтраком Марадона сказал, что чувствует себя не совсем хорошо – это были последние слова легенды. 

Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, которая в тот день дежурила в его доме. Также известно, что она не разбудила Диего согласно его режиму, нарушив инструкцию. 

Марадона стал известным, когда играл за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Его называют лучшим футболистом 20 века. 

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыта реальная причина смерти Марадоны. В аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность.  По результатом проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CIT1pHgI7eR/
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