Тяжелая болезнь убила 24-летнего украинского режиссера

Стало известно о смерти украинского режиссера Сергея Сасина, которому было 24 года. О трагическом известии сообщили его родные на странице Facebook.

Сергей Сасин (фото из открытых источников)

На странице Сергея появилось трогательное поэтическое сообщение от его брата Назария. Именно он сообщил друзьям, знакомым и поклонникам о потере и отметил, что был рядом с братом до последних минут его жизни.

"Сергей сегодня утром улетел в теплые края. Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-леты, мой братец Сергуняшик, я, твой Зязык, брат Назарко, был с тобой и слушал твое последнее дыхание", — написал он.

Причиной смерти молодого художника стало онкологическое заболевание. У Сергея Сасина диагностировали рак кишечника с метастазами. Болезнь оборвала его жизнь на 25-м году.

После известия о смерти режиссера слова сочувствия и воспоминания о нем обнародовали коллеги. Актер и режиссер Алексей Гладушевский в своем Telegram-канале написал, что Сергей был чрезвычайно светлым человеком и искренне радовался достижениям каждого актера.

"Таким светлым человеком он был. Последним воспоминанием останется момент, когда Сергей сообщил и поздравил меня с тем, что я прошел на "Таможню" в Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Я тогда так обрадовался и чувствовал, как он радуется вместе со мной, как радовался всем участникам", — поделился Олекс.

Сергей Сасин родился 23 мая 2001 года в Киеве. Образование получал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Он работал режиссером и возглавлял литературно-драматургическую часть Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2023 году вышел его короткометражный фильм "Несмеяна", рассказывающий о юной танцовщице Лесе, пытающейся уйти от реальности.

14 января коллега и подруга режиссера Дарья Топиха сообщила в Facebook, что Сергей борется с раком кишечника с метастазами. Она опубликовала сбор средств на лечение и указала потребность в донорской крови для переливания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Об этом сообщили на официальной странице Национальной филармонии в соцсетях. Тамара Калустян ушла из жизни в возрасте 100 лет.