Головна Новини Зірки персона Важка хвороба вбила 24-річного українського режисера
commentss НОВИНИ Всі новини

Важка хвороба вбила 24-річного українського режисера

Про смерть Сергія Сасіна повідомили рідні

22 січня 2026, 21:42
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Стало відомо про смерть українського режисера Сергія Сасіна, якому було 24 роки. Про трагічну звістку повідомили його рідні на сторінці у Facebook.

Важка хвороба вбила 24-річного українського режисера

Сергій Сасін (фото з відкритих джерел)

На сторінці Сергія з’явився зворушливий поетичний допис від його брата Назарія. Саме він повідомив друзям, знайомим і шанувальникам про втрату та зазначив, що був поруч із братом до останніх хвилин його життя.

"Сергій сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі... Лети-лети, мій братику Сергуняшик, я, твій Зязик, брат Назарко, був з тобою і слухав твоє останнє дихання", — написав він.

Причиною смерті молодого митця стало онкологічне захворювання. У Сергія Сасіна діагностували рак кишківника з метастазами. Хвороба обірвала його життя на 25-му році.

Після звістки про смерть режисера слова співчуття та спогади про нього оприлюднили колеги. Актор і режисер Олексій Гладушевський у своєму Telegram-каналі написав, що Сергій був надзвичайно світлою людиною і щиро тішився досягненнями кожного актора.

"Такою світлою людиною він був. Останнім спогадом залишиться момент, коли Сергій повідомив і привітав мене з тим, що я пройшов на "Митницю" в Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Я тоді так зрадів і відчував, як він радіє разом зі мною, як радів усім учасникам", — поділився Олексій.

Сергій Сасін народився 23 травня 2001 року в Києві. Освіту здобував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Він працював режисером та очолював літературно-драматургічну частину Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра. У 2023 році вийшов його короткометражний фільм "Несміяна", який розповідає про юну танцівницю Лесю, що намагається втекти від реальності.

14 січня колега та подруга режисера Дарина Топіха повідомила у Facebook, що Сергій бореться з раком кишківника з метастазами. Вона опублікувала збір коштів на лікування та зазначила потребу в донорській крові для переливання.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 11 січня стало відомо про смерть знаної української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян. Про це повідомили на офіційній сторінці Національної філармонії у соцмережах. Зазначається, що Тамара Калустян пішла з життя у віці 100 років.

 



