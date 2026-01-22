Важка хвороба вбила 24-річного українського режисера

Стало відомо про смерть українського режисера Сергія Сасіна, якому було 24 роки. Про трагічну звістку повідомили його рідні на сторінці у Facebook.

Сергій Сасін (фото з відкритих джерел)

На сторінці Сергія з’явився зворушливий поетичний допис від його брата Назарія. Саме він повідомив друзям, знайомим і шанувальникам про втрату та зазначив, що був поруч із братом до останніх хвилин його життя.

"Сергій сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі... Лети-лети, мій братику Сергуняшик, я, твій Зязик, брат Назарко, був з тобою і слухав твоє останнє дихання", — написав він.

Причиною смерті молодого митця стало онкологічне захворювання. У Сергія Сасіна діагностували рак кишківника з метастазами. Хвороба обірвала його життя на 25-му році.

Після звістки про смерть режисера слова співчуття та спогади про нього оприлюднили колеги. Актор і режисер Олексій Гладушевський у своєму Telegram-каналі написав, що Сергій був надзвичайно світлою людиною і щиро тішився досягненнями кожного актора.

"Такою світлою людиною він був. Останнім спогадом залишиться момент, коли Сергій повідомив і привітав мене з тим, що я пройшов на "Митницю" в Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Я тоді так зрадів і відчував, як він радіє разом зі мною, як радів усім учасникам", — поділився Олексій.

Сергій Сасін народився 23 травня 2001 року в Києві. Освіту здобував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Він працював режисером та очолював літературно-драматургічну частину Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра. У 2023 році вийшов його короткометражний фільм "Несміяна", який розповідає про юну танцівницю Лесю, що намагається втекти від реальності.

14 січня колега та подруга режисера Дарина Топіха повідомила у Facebook, що Сергій бореться з раком кишківника з метастазами. Вона опублікувала збір коштів на лікування та зазначила потребу в донорській крові для переливання.

