Сегодня появилась информация, что звезда российского футбола Евгений Алдонин, поддерживающий режим Кремля, столкнулся с тяжелым недугом. Как выяснилось, медики поставили спортсмену серьезный диагноз – рак. Об этом пишет российские пропагандисты

Евгений Алдонин

Кремлевское медиа пишут, что онкологическое заболевание прогрессирует, и ныне бывшему игроку ЦСКА и сборной России по футболу необходимо длительное и ценное лечение. А российская премьер-лига вместе с коллегами объявили сбор средств через благотворительный фонд.

Пишут, что футбольное сообщество и поклонники спортсмена надеются, что ему удастся преодолеть недуг, несмотря на его тяжелую стадию. РПЛ обратилась к фанатам с просьбой о финансовой поддержке, которая поможет покрыть расходы по лечению.

У спортсмена диагностировали сложное заболевание, требующее длительного и дорогостоящего медицинского вмешательства.

Известно, что у Алдонина трое детей. В первом браке с Юлией Началовой родилась дочь Вера. После развода девочка осталась проживать с матерью, но после внезапной смерти Началовой переехала к отцу.

В 2014 году Евгений познакомился с девушкой, далекой от шоу-бизнеса. Через два года у пары появился сын Артем. А в 2019-м спортсмен стал отцом в третий раз Ольга родила дочь Анжелику.

