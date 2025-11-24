Сьогодні з’явилася інформація, що зірка російського футболу Євген Алдонін, який підтримує режим Кремля, зіткнувся з тяжкою недугою. Як з’ясувалося, медики поставили спортсмену серйозний діагноз — рак. Про це пише російські пропагандисти

Євген Алдонін (фото з відкритих джерел)

Кремлівське медіа пишуть, що онкологічне захворювання прогресує, і нині колишньому гравцеві ЦСКА та збірної Росії з футболу необхідне тривале й коштовне лікування. А російська прем’єр-ліга разом із колегами оголосили збір коштів через благодійний фонд.

Пишуть, що футбольна спільнота та прихильники спортсмена сподіваються, що йому вдасться подолати недугу, попри її тяжку стадію. РПЛ звернулася до фанатів із проханням про фінансову підтримку, яка допоможе покрити витрати на лікування.

У спортсмена діагностували складне захворювання, що потребує тривалого та дорогого медичного втручання.

Відомо, що в Алдоніна троє дітей. У першому шлюбі з Юлією Началовою народилася дочка Віра. Після розлучення дівчинка залишилася проживати з матір’ю, але після раптової смерті Началової переїхала до батька.

У 2014 році Євген познайомився з дівчиною, далекою від шоу-бізнесу. Через два роки у пари з’явився син Артем. А у 2019-му спортсмен став батьком утретє — Ольга народила доньку Анжеліку.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий і відомий прихильник режиму Путіна Леонід Якубович звернувся до лікарів через різке погіршення стану здоров’я. Як повідомляють російські Telegram-канали, у нього виявили ускладнену форму цукрового діабету, і медики наполягають на суворій дієті.

Тепер для Якубовича під забороною опинилися більшість страв, якими його традиційно пригощали учасники програми "Поле чудес": солоні огірки, пиріжки та інша шкідлива їжа. Крім того, лікарі категорично заборонили алкоголь. Через це ведучий, який очолює шоу вже 31 рік, буде змушений відмовитися від давньої традиції куштувати частування від глядачів та учасників.

