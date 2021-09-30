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Тяжело болеет и хочет умереть: Андрей Губин шокировал откровениями о своем здоровье

Певец рассказал, что жуткие боли его начали беспокоить с 16 лет

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

Кумир жителей советских времен и популярный исполнитель 90-х годов Андрей Губин изложил тяжелую правду о своем настоящем существование и рассказал  тяжелом заболевание, которое изуродовало ему жизнь. Он сделал страшное признание, что не хочет жить, по той причине, что вылечить болезнь невозможно и его тело гниет. Его рассказ передает kp.ru .

Тяжело болеет и хочет умереть: Андрей Губин шокировал откровениями о своем здоровье

Андрей Губин рассказал о страшной болезни (фото из открытых источников)

Медики диагностировали у бывшей поп-звезды левостороннюю  прозопалгию. Заболевания неврологическое, оно проявляется тем, что человек чувствует боли в каждом участке тела.

По словам бывшего кумира, он очень страдает. Умирает медленно, вот-вот придет смерть. Но умирает спокойно, ему нестрашно покидать этот мир. Единственное, с чем он не может смириться, что у него уже не будет счастливых мгновений в жизни.

Все средства, которые артист имел, он отдал, чтобы вылечиться, но ничто ему не помогло.

Певец говорит, что причина болезни, которой он страдает, это — последствия спортивных травм в юности. Первые боли причинили ему страдания уже в 16 лет. В 28 лет певец  написал очень автобиографическое произведение "Я устал от небес вечной милости ждать". Тогда ему действительно было непросто из-за заболевания.

Губин рассказал: "Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28  уже написал песню" Я устал от небес вечной милости ждать ". В тот момент на самом деле уже было очень больно ".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что легенда мирового бокса шокировал признанием . Экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, которого прозвали "Золотым мальчиком", 48-летний спортсмен Оскар Де Ла Хойя признался, что в 13 лет был изнасилован старшей женщиной.


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Источник: https://www.kp.ru/daily/28337/4482732/
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