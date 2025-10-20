Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что сегодня у нее начинается химиотерапия

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

"Пожалуйста, не пишите: "Все будет хорошо". Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как пожелает Господь, он сам решает, кого, когда и почему забирать. ", – попросила пропагандистка своих подписчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян , которая сейчас борется с онкологией и недавно похоронила своего мужа-пропагандиста, вышла на публику, чтобы с размахом отметить 20-летний юбилей телеканала RT. На торжественную часть, проведенную Большим театром, приехал сам Путин. Поэтому Симоньян, занимающая должность главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", как могла начала доказывать свою верность режиму Кремля. Прямо перед Путиным Маргарита Симоньян поклонилась главе Кремля и поблагодарила его за возможность работать.

"Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы абсолютно справедливо отметили: мы работаем, исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения, и это привилегия — иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения. И эта привилегия у нас есть благодаря вам", — сказала она.



Также Путин похвалил Симоньян, указывая, что сейчас ей непросто.

"Все знают, что вам сейчас непросто, и через какой период проходит ваша семья, но в работе ты всегда проявляла стойкость, справишься и сейчас", — сказал Путин Симоньян.