logo

BTC/USD

110919

ETH/USD

3972.76

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Тяжелобольная пропагандистка после операции начинает новое лечение
commentss НОВОСТИ Все новости

Тяжелобольная пропагандистка после операции начинает новое лечение

Маргарита Симоньян начинает химиотерапию

20 октября 2025, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что сегодня у нее начинается химиотерапия

Тяжелобольная пропагандистка после операции начинает новое лечение

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

"Пожалуйста, не пишите: "Все будет хорошо". Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как пожелает Господь, он сам решает, кого, когда и почему забирать. ", – попросила пропагандистка своих подписчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян , которая сейчас борется с онкологией и недавно похоронила своего мужа-пропагандиста, вышла на публику, чтобы с размахом отметить 20-летний юбилей телеканала RT. На торжественную часть, проведенную Большим театром, приехал сам Путин. Поэтому Симоньян, занимающая должность главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", как могла начала доказывать свою верность режиму Кремля. Прямо перед Путиным Маргарита Симоньян поклонилась главе Кремля и поблагодарила его за возможность работать.

"Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы абсолютно справедливо отметили: мы работаем, исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения, и это привилегия — иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения. И эта привилегия у нас есть благодаря вам", — сказала она.

Также Путин похвалил Симоньян, указывая, что сейчас ей непросто.

"Все знают, что вам сейчас непросто, и через какой период проходит ваша семья, но в работе ты всегда проявляла стойкость, справишься и сейчас", — сказал Путин Симоньян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости