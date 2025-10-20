Важкохвора пропагандистка після операції розпочинає нове лікування

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що сьогодні у неї починається хіміотерапія

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

"Будь ласка, не пишіть: “Все буде добре”. Коли хворів Тигран, мені писали це десятки, якщо не сотні разів на день, і кожного разу у мене здригалося серце. Тому що все буде так, як забажає Господь — він сам вирішує, кого, коли і чому забирати. ", — попросила пропагандистка своїх підписників.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, яка зараз бореться з онкологією та нещодавно поховала свого чоловіка-пропагандиста, вийшла на публіку, щоб з розмахом відзначити 20-річний ювілей телеканалу RT, який поширює пропаганду Кремля у світі. На урочисту частину, яку провели Більшому театрі, приїхав сам Путін. Тож Симоньян, яка займає посаду головного редактора телеканалу RT і медіагрупи "Росія сьогодні" як могла почала доводити свою вірність режиму Кремля. Прямо перед Путіним Маргарита Симоньян вклонилася очільнику Кремля і подякувала йому за можливість працювати.

"Я хочу сказати величезне спасибі, Володимире Володимировичу, за те, що ви абсолютно справедливо зазначили: ми працюємо, виходячи зі своїх переконань, ми захищаємо свої переконання, і це привілей — мати можливість не просто лежати і бурчати на дивані, а працювати за свої переконання. І цей привілей у нас є завдяки вам",- сказала вона.



Також Путін розхвалив Симоньян, вказуючи, що зараз їй непросто.

"Всі знають, що вам зараз непросто, і через який період проходить ваша сім'я, але в роботі ти завжди проявляла стійкість, ти впораєшся і зараз", — сказав Путін Симоньян.