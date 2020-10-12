У популярного певца диагностировали опухоль мозга

Том Паркер | instagram.com/tomparkerofficial

32-летнему исполнителю Тому Паркеру, который входит в популярный бойз-бенд The Wanted, поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга. Об этом певец несколько часов назад сообщил на своей странице в Instagram.

Исполнитель признался, что у него глиобластома четвертой стадии — это самая агрессивная и распространенная из злокачественных опухолей мозга. Она неоперабельная, но сейчас Том проходит курс лечения и не намерен опускать руки.

Певец отметил, что эта новость полностью "опустошила" его, а также его супругу Келси, которая сейчас беременна их вторым ребенком. Том решил не скрывать свой диагноз от общественности, а наоборот, повышать осведомленность людей об этой болезни и искать все возможные варианты лечения. У своих поклонников певец попросил любви, поддержки и позитива.

Знаменитость ощущал, что с ним что-то не так, но и предположить не мог, что все будет настолько серьезно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда телесериала "Бевверли-Хиллз" Шеннен Доэрти рассказала о четвертой стадии рака.

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