У известной певицы из РФ умер ребенок: что произошло

Лиля Воробьева
Российская певица Валерия, открыто поддерживающая полномасштабную агрессию РФ против Украины, сообщила о личной трагедии.
Певица Валерия (фото из открытых источников)
В интервью российским пропагандистским медиа артистка рассказала, что забеременела в 47 лет, однако потеряла ребенка.
По ее словам, беременность была для нее долгожданной, и она даже успела придумать имя будущего ребенка. Однако примерно в первом месяце врачи зафиксировали остановку развития плода.
Певица также отметила, что пыталась скрыть эту информацию даже от детей. О беременности они узнали из СМИ.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, известные своей поддержкой террористического вторжения РФ в Украину, отправились в Сербию.
Пригожин поделился в соцсетях фотографией из Белграда, столицы Сербии, на которой они вместе с Валерией. Певица оставила подпись на одном из снимков, отметив:
Пока неизвестно, с какой целью путинисты посетили Сербию. Напомним, что Валерия и ее муж Иосиф Пригожин – активные путинисты, поддерживающие режим Кремля и его войну.