У известной певицы из РФ умер ребенок: что произошло

Российская певица Валерия, открыто поддерживающая полномасштабную агрессию РФ против Украины, сообщила о личной трагедии.

Певица Валерия (фото из открытых источников)

В интервью российским пропагандистским медиа артистка рассказала, что забеременела в 47 лет, однако потеряла ребенка.

"В 47 лет я забеременела, но не знала об этом. Я очень серьезно заболела – подхватила вирус, лежала с температурой под 40 и принимала сильные антибиотики в больших дозах. Сохранить ребенка не удалось", – призналась Валерия.

По ее словам, беременность была для нее долгожданной, и она даже успела придумать имя будущего ребенка. Однако примерно в первом месяце врачи зафиксировали остановку развития плода.

Певица также отметила, что пыталась скрыть эту информацию даже от детей. О беременности они узнали из СМИ.

"Информацию слили какие-то медработники – на уровне медсестер или санитарок", – заявила Валерия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, известные своей поддержкой террористического вторжения РФ в Украину, отправились в Сербию.

Пригожин поделился в соцсетях фотографией из Белграда, столицы Сербии, на которой они вместе с Валерией. Певица оставила подпись на одном из снимков, отметив:

"В братской Сербии. Какие тут замечательные люди," — написала российская певица, используя стилистику жителей страны-оккупанта, которые часто называют другие страны "братскими".

Пока неизвестно, с какой целью путинисты посетили Сербию. Напомним, что Валерия и ее муж Иосиф Пригожин – активные путинисты, поддерживающие режим Кремля и его войну.

