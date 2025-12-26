logo_ukra

Зірки персона У відомої співачки з РФ померла дитина: що сталося
НОВИНИ

У відомої співачки з РФ померла дитина: що сталося

Валерія чекала на пізню дитину.

26 грудня 2025, 23:55
Автор:
Лиля Воробьева

 Російська співачка Валерія, яка відкрито підтримує повномасштабну агресію РФ проти України, повідомила про особисту трагедію.

У відомої співачки з РФ померла дитина: що сталося

Співачка Валерія (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю російським пропагандистським медіа артистка розповіла, що завагітніла у 47 років, однак втратила дитину.

"У 47 років я завагітніла, але не знала про це. Я дуже серйозно захворіла — підхопила вірус, лежала з температурою під 40 і приймала сильні антибіотики у великих дозах. Зберегти дитину не вдалося", — зізналася Валерія.

За її словами, вагітність була для неї довгоочікуваною, і вона навіть встигла придумати ім’я для майбутньої дитини. Проте приблизно на першому місяці лікарі зафіксували зупинку розвитку плоду.

Співачка також зазначила, що намагалася приховати цю інформацію навіть від власних дітей. Про вагітність вони дізналися зі ЗМІ.

"Інформацію злили якісь медпрацівники — на рівні медсестер чи санітарок", — заявила Валерія.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський продюсер Йосип Пригожин та співачка Валерія, відомі своєю підтримкою терористичного вторгнення РФ в Україну, вирушили до Сербії.

Пригожин поділився в соцмережах фотографією з Белграда, столиці Сербії, на якій вони разом із Валерією. Співачка залишила підпис на одному зі знімків, зазначивши:

"У братській Сербії. Які ж тут чудові люди," — написала російська співачка, використовуючи стилістику мешканців країни-окупанта, які часто називають інші країни "братніми".

Поки що невідомо, з якою метою путіністи відвідали Сербію. Нагадаємо, що Валерія та її чоловік Йосип Пригожин активні путіністи, які підтримують режим Кремля та його війну.

 



