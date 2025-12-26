У відомої співачки з РФ померла дитина: що сталося

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська співачка Валерія, яка відкрито підтримує повномасштабну агресію РФ проти України, повідомила про особисту трагедію.
Співачка Валерія (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю російським пропагандистським медіа артистка розповіла, що завагітніла у 47 років, однак втратила дитину.
За її словами, вагітність була для неї довгоочікуваною, і вона навіть встигла придумати ім’я для майбутньої дитини. Проте приблизно на першому місяці лікарі зафіксували зупинку розвитку плоду.
Співачка також зазначила, що намагалася приховати цю інформацію навіть від власних дітей. Про вагітність вони дізналися зі ЗМІ.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський продюсер Йосип Пригожин та співачка Валерія, відомі своєю підтримкою терористичного вторгнення РФ в Україну, вирушили до Сербії.
Пригожин поділився в соцмережах фотографією з Белграда, столиці Сербії, на якій вони разом із Валерією. Співачка залишила підпис на одному зі знімків, зазначивши:
Поки що невідомо, з якою метою путіністи відвідали Сербію. Нагадаємо, що Валерія та її чоловік Йосип Пригожин активні путіністи, які підтримують режим Кремля та його війну.