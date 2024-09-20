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У известной русской певицы внезапно скончался молодой сын

Сын певицы Ирины Понаровской скончался в возрасте 39 лет.

20 сентября 2024, 23:55
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Лиля Воробьева

Сын российской певицы Ирины Понаровской, 39-летний Энтони Родд, скончался рано утром. По сообщению телеграмм канала Shot, причиной его смерти предварительно называют сердечные проблемы. Трагедия произошла дома на улице Трифоновской в Мещанском районе Москвы около 5 утра. Жена Энтони, Анна Чайникова, вызвала скорую помощь, но медики не смогли его спасти.

У известной русской певицы внезапно скончался молодой сын

Ирина Понаровская (фото из открытых источников)

"Сегодня рано утром скончался 39-летний Энтони Родд — сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. Мужчина почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мищанском районе, около 5 утра. Жена вызвала". удалось", — пишет телеграмм-канал.

Энтони Родд был художником и был женат на художнице Анне Чайниковой. У пары остались двое детей. Точную причину смерти должны установить эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в идомый бодибилдер скончался от сердечного приступа . Илья Ефимчик, известный как один из крупнейших бодибилдеров в мире, скончался в возрасте 36 лет от сердечного приступа. Он стал известен благодаря своим огромным бицепсам и чрезвычайно большому количеству пищи, которую он ел каждый день, включая 108 кусочков суши и 2,5 килограмма стейка.

Ефимчик родился в Беларуси и в молодые годы был очень худым — весил всего 70 кг и не мог даже отжаться от пола. Однако, вдохновившись фигурами Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, он начал интенсивно тренироваться, что помогло ему вырасти в огромные размеры и стать знаменитым. У него были бицепсы 63 см в обхвате и мог поднять штангу весом до 272 кг.
 



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Источник: https://t.me/shot_shot/71813
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