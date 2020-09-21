"У меня были некоторые трудности": Вера Кекелия призналась, как сочетает материнство и работу

Украинская исполнительница, которая совсем недавно родила малыша, не намерена сидеть в декрете. Вера активно занимается профессиональной деятельностью, но также находит время, чтобы проводить достаточное количество времени со своей семьей. Как ей удается находить правильный баланс между личной жизнью и работой, она честно рассказала в программе "Світське життя", передает издание newsyou.

Вера Кекелия. Фото: rbc

В своем интервью Кекелия поделилась, что ее график такой же насыщенный, как и был раньше. А с недавних пор она также стала новой ведущей программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1. И теперь молодой маме приходиться находить в себе огромное количество энергии, чтобы все успевать. Она добавила, что ее маленький сын часто ездит с ней на различные съемки. Пока Вера работает в кадре, ее мама, папа или подружки гуляют с маленьким Иваном в гримерной или же где-то поблизости.

Певица призналась, что поначалу ей было очень страшно оставлять малыша, так как он еще на грудном вскармливании. Но потом она подробнее обо всем разузнала у своих звездных коллег и научилась таким образом организовывать рабочий процесс, чтобы ни сынок, ни его мама при этом не страдали.

"Сначала у меня были некоторые трудности, я не представляла даже как это происходит, но Снежана Бабкина, которая все знает, подробно мне все рассказала, поэтому у меня не возникло никаких вопросов.", - рассказывает знаменитость.

Также Вера Кекелия похвасталась, что смогла прийти в прежнюю физическую форму менее, чем за пять месяцев после родов. Но она не намерена на этом останавливаться, поэтому хочет и дальше совершенствовать свой внешний вид, усердно работая над собой.



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