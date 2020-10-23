kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12808.73

ETH/USD

406.95

LTC/USD

54.97

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона "У меня есть ты": Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

"У меня есть ты": Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни

На пальчике звезды заметили роскошное кольцо

сегодня, 20:20
Автор:

Любовь Блажко

18 октября украинская певица отметила свое день рождение, который она постаралась сделать максимально атмосферным. На своей странице в социальных сетях Светлана опубликовала новый пост, который продемонстрировал эффектный наряд звезды и новый подарок. Так, подписчики заметили, что на пальце звезды появилось колечко, которого ранее не было. Драгоценная обновка спровоцировала слухи о возможной свадьбе, передает издание lux.

"У меня есть ты": Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни

Светлана Лобода. Фото: sobesednik

Такие выводы поклонники сделали исходя из слов, которые артистка написала под постом: 

"Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство длится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью", — призналась Лобода. 

На фото Лобода стоит в длинном платье, которое выразительно подчеркивает ее фигуру. Она позирует в ванной, которая украшена лепестками роз и множеством маленьких свечей. Также можно увидеть большое количество разноцветных шаров, которые свидетельствуют о большом размахе торжества. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде. На нем она вместе с бокалом шампанского нежится в ванной. Вокруг нее, как в лучших голливудских фильмах, мыльные пузыри и и лепестки красных роз. Также на Лободе яркое прозрачное белье розового цвета. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ