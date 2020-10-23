"У меня есть ты": Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни

18 октября украинская певица отметила свое день рождение, который она постаралась сделать максимально атмосферным. На своей странице в социальных сетях Светлана опубликовала новый пост, который продемонстрировал эффектный наряд звезды и новый подарок. Так, подписчики заметили, что на пальце звезды появилось колечко, которого ранее не было. Драгоценная обновка спровоцировала слухи о возможной свадьбе, передает издание lux.

Светлана Лобода. Фото: sobesednik

Такие выводы поклонники сделали исходя из слов, которые артистка написала под постом:

"Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство длится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью", — призналась Лобода.

На фото Лобода стоит в длинном платье, которое выразительно подчеркивает ее фигуру. Она позирует в ванной, которая украшена лепестками роз и множеством маленьких свечей. Также можно увидеть большое количество разноцветных шаров, которые свидетельствуют о большом размахе торжества.





Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде. На нем она вместе с бокалом шампанского нежится в ванной. Вокруг нее, как в лучших голливудских фильмах, мыльные пузыри и и лепестки красных роз. Также на Лободе яркое прозрачное белье розового цвета.



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