"У меня есть ты": Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни

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Любовь Блажко
18 октября украинская певица отметила свое день рождение, который она постаралась сделать максимально атмосферным. На своей странице в социальных сетях Светлана опубликовала новый пост, который продемонстрировал эффектный наряд звезды и новый подарок. Так, подписчики заметили, что на пальце звезды появилось колечко, которого ранее не было. Драгоценная обновка спровоцировала слухи о возможной свадьбе, передает издание lux.
Светлана Лобода. Фото: sobesednik
Такие выводы поклонники сделали исходя из слов, которые артистка написала под постом:
На фото Лобода стоит в длинном платье, которое выразительно подчеркивает ее фигуру. Она позирует в ванной, которая украшена лепестками роз и множеством маленьких свечей. Также можно увидеть большое количество разноцветных шаров, которые свидетельствуют о большом размахе торжества.
Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде. На нем она вместе с бокалом шампанского нежится в ванной. Вокруг нее, как в лучших голливудских фильмах, мыльные пузыри и и лепестки красных роз. Также на Лободе яркое прозрачное белье розового цвета.
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