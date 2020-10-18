Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде

Язык
BTC/USD
11435.37
ETH/USD
376.11
LTC/USD
47.45
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
В воскресенье, 18 октября, украинская певица Светлана Лобода отметила свой 38-й день рождения. На своей странице в инстаграме певица выложила откровенное фото.
На нем она вместе с бокалом шампанского нежится в ванной. Вокруг нее, как в лучших голливудских фильмах, мыльные пузыри и и лепестки красных роз. Также на Лободе яркое прозрачное белье розового цвета.
Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода засветила личико младшей дочери.
И пусть фанатам не удалось полностью рассмотреть лицо малышки, многие отметили, что Тильда очень похожа на свою звездную маму. Некоторые поклонники считают, что отцом девочки является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, поэтому они старались разглядеть в ее лице черты известного музыканта. Впрочем, Светлана подобные слухи пропускает мимо ушей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости