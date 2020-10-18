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Главная Новости Звезды шоубизнес Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде
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Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде

38-й день рождения певица отпраздновала серией ярких фото

сегодня, 23:24
Автор:

Владимир Лавский

В воскресенье, 18 октября, украинская певица Светлана Лобода отметила свой 38-й день рождения. На своей странице в инстаграме певица выложила откровенное фото. 

Лобода отпраздновала день рождения в откровенном наряде

На нем она вместе с бокалом шампанского нежится в ванной. Вокруг нее, как в лучших голливудских фильмах, мыльные пузыри и и лепестки красных роз. Также на Лободе яркое прозрачное белье розового цвета. 

"Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все о чем я мечтала… и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты… С любовью и благодарностью Ваша LO", — подписала пост певица. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода засветила личико младшей дочери.

И пусть фанатам не удалось полностью рассмотреть лицо малышки, многие отметили, что Тильда очень похожа на свою звездную маму. Некоторые поклонники считают, что отцом девочки является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, поэтому они старались разглядеть в ее лице черты известного музыканта. Впрочем, Светлана подобные слухи пропускает мимо ушей. 


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