"У нас все стабильно": известный ресторатор снова станет отцом

Стало известно, что украинский ресторатор Дмитрий Борисов и его жена ждут пополнение в своей семье. Этой радостной новостью Елена Борисова поделилась на своей странице в социальных сетях.

Дмитрий Борисов. Фото: ua-rating.com

"Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно", – заинтриговала Елена своих фанатов.

Известно, что Дмитрий и Елена Борисовы стали официальной семьей в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой малыш у них родился в июле 2018 года.

Свое первое заведение известный ресторатор открыл в 2009 году, когда принял решение продать бизнес. Это был гастробар "Барсук", где Дмитрий сначала самостоятельно готовил блюда и принимал заказы у посетителей. Однако совсем скоро он понял, что одним заведением дело не ограничится. Потому что в голове начинающего бизнесмена было множество идей, которые он поскорее мечтал воплотить в реальность.

Именно Борисов начал раскачивать "мертвую Воздвиженку" в нашей столице. А в 2018 году начал развивать концепцию заведений, где все товары продаются по 1 евро.

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