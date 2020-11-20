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Главная Новости Звезды персона "У нас все стабильно": известный ресторатор снова станет отцом
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"У нас все стабильно": известный ресторатор снова станет отцом

Радостную новость сообщила его жена на своей странице в Facebook

сегодня, 19:02
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что украинский ресторатор Дмитрий Борисов и его жена ждут пополнение в своей семье. Этой радостной новостью Елена Борисова поделилась на своей странице в социальных сетях.

"У нас все стабильно": известный ресторатор снова станет отцом

Дмитрий Борисов. Фото: ua-rating.com

"Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно", – заинтриговала Елена своих фанатов. 

Известно, что Дмитрий и Елена Борисовы стали официальной семьей в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой малыш у них родился в июле 2018 года.

Свое первое заведение известный ресторатор открыл в 2009 году, когда принял решение продать бизнес. Это был гастробар "Барсук", где Дмитрий сначала самостоятельно готовил блюда и принимал заказы у посетителей. Однако совсем скоро он понял, что одним заведением дело не ограничится. Потому что в голове начинающего бизнесмена было множество идей, которые он поскорее мечтал воплотить в реальность. 

Именно Борисов начал раскачивать "мертвую Воздвиженку" в нашей столице. А в 2018 году начал развивать концепцию заведений, где все товары продаются по 1 евро. 

Также издание "Комментарии" расскажет, 42-летняя украинская ведущая ждет первенца. Известная телеведущая Василиса Фролова призналась, что готовится к самому волнительному и радостному периоду в своей жизни — рождению первенца. 









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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/izvestnyij-ukrainskij-restorator-v-sedmoj-raz-stanet-ottsom.htm
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