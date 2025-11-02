У победителя "Голоса страны" и "Шанса" обнаружили рак 4 стадии



















Известный украинский певец Павел Табаков впервые откровенно рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Артист, получивший популярность благодаря участию в шоу "Шанс" и "Голос країни", признался, что пережил рак лимфатической системы на грани третьей и четвертой стадий.

Павел Табаков пережил рак 4-й стадии. Фото из открытых источников

Павел Табаков в интервью "Балючі теми" рассказал о своей болезни. Певец заявил, что диагноз ему поставили за два месяца до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. Врачи сказали, что мне нужно срочно начинать лечение, потому что у меня между третьей и четвертой стадией рака. Онкология лимфатической системы", – рассказал Табаков.





Павел Табаков

После консультаций со специалистами он решил уехать на лечение за границу. Павел проходил терапию в польском городе Гданьск, где ему было назначено экспериментальное лечение.

"Я выбрал лечение за границей. Там было экспериментальное лечение. Это Польша, город Гданьск. Меня приняли. Мы уехали и 2,5 года провели в Гданьске. Я прошел полный курс лечения, и каждый день благодарю Бога, что я жив", — сказал артист.

Кроме того, когда Табаков переехал в Польшу, он получил статус беженца, поэтому лечение оказалось бесплатным. Как пояснил певец, "была только химиотерапия, ведь на лимфатической системе не делают никаких операций"

Сейчас певец чувствует себя хорошо, но каждый год проходит контрольные обследования.

Павел Табаков известен как победитель шоу "Шанс", где исполнил арию Le temps des cathédrales из мюзикла Notre Dame de Paris, а затем торжествовал в "Голосі країни" в команде Дианы Арбениной. После шоу он подписал контракт с Universal Music, но прекратил сотрудничество из-за связей лейбла с российским офисом.

