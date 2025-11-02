У переможця "Голосу країни" і "Шансу" виявили рак 4 стадії



















Відомий український співак Павло Табаков уперше відверто розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням. Артист, який здобув популярність завдяки участі у шоу "Шанс" та "Голос країни", зізнався, що пережив рак лімфатичної системи на межі третьої та четвертої стадій.

Павло Табаков пережив рак 4 стадії. Фото з відкритих джерел

Павло Табаков в інтерв'ю "Балючі теми" розповів про свою хворобу. Співак заявив, що діагноз йому поставили за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. Лікарі сказали, що мені потрібно терміново починати лікування, бо у мене між третьою і четвертою стадією раку. Онкологія лімфатичної системи", — розповів Табаков.





Павло Табаков

Після консультацій із фахівцями він вирішив виїхати на лікування за кордон. Павло проходив терапію у польському місті Гданськ, де йому призначили експериментальне лікування.

"Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську. Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий", — сказав артист.

Крім того, коли Табаков переїхав до Польщі, він отримав статус біженця, тому лікування виявилося безкоштовним. Як пояснив співак, “була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій"

Нині співак почувається добре, однак щороку проходить контрольні обстеження.

Павло Табаков відомий як переможець шоу "Шанс", де виконав арію Le temps des cathédrales з мюзиклу Notre Dame de Paris, а згодом тріумфував у "Голосі країни" у команді Діани Арбеніної. Після шоу він підписав контракт із Universal Music, але припинив співпрацю через зв’язки лейблу з російським офісом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що хворий на рак Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні.

Також "Коментарі" писали про п’ять канцерогенних продуктів, які викликають рак.