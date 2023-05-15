У россиян произошла истерика после выступления на Евровидении-2023 Сердючки

Исполнитель из Украины Андрей Данилко выступил в гранд-финале Евровидения-2023, более известный фанатам, как Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai" – эту композицию Данилко исполнял, представляя нашу страну на Евровидении-2007. В то время россияне утверждали, что он спел "Раша, гудбай", по этой причине разгорелся немалый скандал, пишет "УНИАН".

Верка Сердючка на Евровидении-2023 (фото из открытых источников)

В этом году Данилко спел фрагмент бывшей композиции, открывая шоу 13 мая. Звезда также спела припев "Раша, гудбай", что вызвало негодование россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Так, в российских СМИ называют это "хамским поведением", "жалким положением", "вакханалией" и "проделкой отчаяния".

"Андрей сейчас находится в плачевном положении. Он прекрасно понимает, что дорога в Россию ему закрыта навсегда. Тех денег, которые он здесь зарабатывал, нет и больше не будет", — утверждает промоутер Сергей Лавров, говорящий, что он "близкий друг музыканта ".

Как утверждает Лавров, Данилко "старается хоть как-то закрепиться в Европе".

"На его редкие концерты в европейских городах ходят в основном украинцы. Европейцы его просто не знают. Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка. Данилко спел "Russia, goodbye", чтобы о нем поговорили, чтобы его обсуждали", — продолжил промоутер.

При этом, Андрей Данилко часто выступает за границей. На каждый концерт приходит немало слушателей.

"Сердючка — музыкальный враг номер 1. Вы не понимаете, насколько путинскую пропаганду раздражает Сердючка, потому что она смеется и поднимает настроение. Под эти песни все начинают танцевать и петь, на Новый год ко мне никто не приехал, я даже не успел выпить шампанского, как услышал семь ударов ракет. Я вышел в коридор, потому что мало ли, что Путину в голову спадет. А в это время на Тверской играла "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так!" Их это раздражает, и они уже не знают, что с этим делать", — рассказал Данилко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Андрей Данилко признался, поедет ли когда-нибудь на Евровидение