У жены известного исполнителя случился выкидыш

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Американские знаменитости Джон Ледженд и Крисси Тейген тяжело переживают утрату своего новорожденного сына. Их малыш появился на свет мертвым. Такую тяжелую новость на своей странице в Instagram сообщила модель, опубликовав черно-белое фото, на котором она не смогла сдержать слезы.

Модель написала, что несколько дней назад попала в больницу с сильным кровотечением и ей сделали два переливания крови, но ребенка, к сожалению, спасти не удалось.

Крисси призналась, что раньше они с мужем до самого рождения не думали над именами своих детей, а этому малышу еще в утробе дали имя Джек. Модель рассказала, что их мальчик очень старался выжить и стать частью их семьи. И он навсегда останется в их сердцах. Крисси написала, что они с певцом Джоном Леджендом испытывают глубокую боль, которую раньше еще никогда не испытывали.

Напомним, что американские звезды познакомились в 2007 году и спустя 6 лет сыграли свадьбу. Они воспитывают двоих детей: дочь Луну и сына Майлза, которые появились на свет с помощью ЭКО.

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