Украинская певица впервые рассказала о выкидыше

Украинская артистка и телеведущая Ольга Горбачева впервые открыто рассказала о том, что из-за работы потеряла ребенка. Такое признание знаменитость сделала в программе "Жизнь известных людей".

Ольга Горбачева

Певица призналась, что долгое время первое место в ее жизни занимала карьера, поэтому первая беременность припала на тяжелый период. У нее был напряженный график работы и неполадки с мужем Юрием Никитиным. Из-за того, что Ольга не уделяла беременности должного внимания, ее первая дочь Полина появилась на свет с помощью кесарево сечения. Но практически сразу после родов Ольга вернулась к работе.

А вот к второй беременности артистка отнеслась более серьезно. Ей пришлось поменять жизненными приоритеты, начать подготовку к родам, больше отдыхать. И в 2014 году в семье певицы родилась еще одна девочка, которую назвали Серафима.

Однако, Ольга призналась, что могла бы быть мамой троих детей. За год до второй беременности она потеряла малыша. А все из-за того, что нагрузила себя работой, переживая о том, что из-за декрета сможет надолго "выпасть" из ритма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах.

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