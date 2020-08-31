У Жерара Депардье полиция отняла транспорт за вождение в нетрезвом виде

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Екатерина Белоброва
Французский актер с мировым именем Жерар Депардье был задержан полицией, когда ехал по Парижу на скутере с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает издание Le Point.
Депардье привлек внимание стражей порядка тем, что заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора.
Правоохранители заметили у актера признаки опьянения и предложили сдать тест, который показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Тот, в свою очередь, не стал отрицать, что перед поездкой опрокинул пару бокалов пива.
Полицейские запретили артисту далее продолжать движение и конфисковали его скутер, несмотря на возмущение и типичные угрозы "связями наверху",
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Жерар Депардье уже не раз был замешан в публичных скандалах, среди которых и обвинение в изнасиловании начинающей актрисы. Она обратилась в правоохранительные органы с гражданским иском и потребовала возобновить дело об изнасиловании. По ее словам, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" дважды ее домогался, а именно 6 и 13 августа этого года.
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