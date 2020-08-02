Жерара Депардье снова обвиняют в изнасиловании

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71-летний актер, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" Жерар Депардье снова оказался в центре скандала. Прокуратура Франции возобновляет следствие по делу знаменитости об изнасиловании молодой актрисы. Такую информацию предоставило издание Daily Mail.

Известно, что скандал начался еще в 2019 году, когда 20-летняя актриса (чье имя держится в секрете) заявила, что французский актер домогался ее в своем особняке, когда она приехала к нему на репетицию пьесы. Инцидент якобы произошел в августе 2018 года.

Но из-за недостаточного количества доказательств, скандальное дело было закрыло. Жерар Депардье при этом полностью отрицал свою вину.

Но молодая актриса решительно намерена доказать свою правоту. Она снова обратилась в правоохранительные органы с гражданским иском и потребовала возобновить дело об изнасиловании. По ее словам, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" дважды ее домогался, а именно 6 и 13 августа. Теперь прокуратура Франции возобновит следствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании.

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