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Главная Новости Звезды скандал Жерара Депардье снова обвиняют в изнасиловании
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Жерара Депардье снова обвиняют в изнасиловании

Молодая актриса заявила, что Депардье дважды ее домогался

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Жерара Депардье снова обвиняют в изнасиловании

shutterstock.com

71-летний актер, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" Жерар Депардье снова оказался в центре скандала. Прокуратура Франции возобновляет следствие по делу знаменитости об изнасиловании молодой актрисы. Такую информацию предоставило издание Daily Mail. 

Известно, что скандал начался еще в 2019 году, когда 20-летняя актриса (чье имя держится в секрете) заявила, что французский актер домогался ее в своем особняке, когда она приехала к нему на репетицию пьесы. Инцидент якобы произошел в августе 2018 года. 

Но из-за недостаточного количества доказательств, скандальное дело было закрыло. Жерар Депардье при этом полностью отрицал свою вину.

Но молодая актриса решительно намерена доказать свою правоту. Она снова обратилась в правоохранительные органы с гражданским иском и потребовала возобновить дело об изнасиловании. По ее словам, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" дважды ее домогался, а именно 6 и 13 августа. Теперь прокуратура Франции возобновит следствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании.


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