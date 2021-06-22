У звезды сериала "Друзья" обнаружили рак четвертой стадии

Популярный актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл в знаменитом сериале "Друзья" сотрудника кофейни Гантера, признался поклонникам, что борется с раком предстательной железы четвертой стадии. Об этом знаменитость сообщил во время шоу Today, пишет "УНИАН".



Джеймс Майкл Тайлер - фото из открытых источников

Со слов актера, ему стало известно о серьезном заболевании еще три года назад, когда он проходил плановый медосмотр. Тайлер рассказал, что принимал гормоны, с помощью которых ему удалось подавить симптомы онкологии и жить в обычном режиме.

Однако, к сожалению, полностью остановить заболевание не удалось, и метастазы поразили позвоночник и кости Тайлера. Сейчас актер проходит курс химиотерапии.

Тайлер также сообщил, что в связи с раком, он не смог присоединиться к участию в спецэпизоде "Друзей" - участвовал онлайн.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 51-летний актер, звезда культового сериала "Друзья" Мэттью Перри был в шаге от свадьбы, но снова вернулся в ряды холостяков. Знаменитость расстался со своей молодой невестой. Американский актер объявил о том, что разорвал помолвку с 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц, с которой встречался три года. Пара собиралась пожениться, но увы, что-то в их отношениях пошло не так. Звезда "Друзей" не стал вдаваться в подробности, лишь отметил, что в жизни иногда случается так, что что-то не получается. Именно это произошло в их отношениях. Он пожелал экс-возлюбленной всего самого лучшего. Причину расставания и кто стал инициатором такого решения Мэттю Перри решил скрыть от общественности.





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