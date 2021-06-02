Звезда «Друзей» расстался с молодой невестой: что произошло

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Светлана Шкурупий
51-летний актер, звезда культового сериала "Друзья" Мэттью Перри был в шаге от свадьбы, но снова вернулся в ряды холостяков. Знаменитость расстался со своей молодой невестой.
Мэттью Перри / фото: Global Look Press
Согласно информации издания People, американский актер объявил о том, что разорвал помолвку с 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц, с которой встречался три года. Пара собиралась пожениться, но увы, что-то в их отношениях пошло не так.
Звезда "Друзей" не стал вдаваться в подробности, лишь отметил, что в жизни иногда случается так, что что-то не получается. Именно это произошло в их отношениях. Он пожелал экс-возлюбленной всего самого лучшего. Причину расставания и кто стал инициатором такого решения Мэттю Перри решил скрыть от общественности.
Примечательно, что снимки Молли из своего аккаунта в социальной сети Instagram актер пока не удалил. О девушке известно немного. СМИ узнали, что она работает литературным агентом и появилась в жизни звезды "Друзей" в очень сложный период, когда тот боролся с депрессией и наркотической зависимостью. Поговаривают, что именно Молли вернула актера к нормальной жизни.
Напомним, что в ноябре 2020 года Мэттью Перри сообщил, что сделал предложение своей девушке Молли Гурвиц. Он назвал свою избранницу "самой великой женщиной на всей планете".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 56-летняя известная актриса, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс показала редкие фотографии со своим возлюбленным Джонни Макдейдом. Знаменитость поделилась с подписчиками милым селфи, на котором позирует вместе с любимым, а также опубликовала фотографию, где он сидит сам в уютной гостиной.
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