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Звезда «Друзей» расстался с молодой невестой: что произошло

Американский актер, звезда ситкома «Друзья» Мэттью Перри заявил, что расстался с молодой невестой

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

51-летний актер, звезда культового сериала "Друзья" Мэттью Перри был в шаге от свадьбы, но снова вернулся в ряды холостяков. Знаменитость расстался со своей молодой невестой.

Звезда «Друзей» расстался с молодой невестой: что произошло

Мэттью Перри / фото: Global Look Press

Согласно информации издания People, американский актер объявил о том, что разорвал помолвку с 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц, с которой встречался три года. Пара собиралась пожениться, но увы, что-то в их отношениях пошло не так.

Звезда "Друзей" не стал вдаваться в подробности, лишь отметил, что в жизни иногда случается так, что что-то не получается. Именно это произошло в их отношениях. Он пожелал экс-возлюбленной всего самого лучшего. Причину расставания и кто стал инициатором такого решения Мэттю Перри решил скрыть от общественности. 

Примечательно, что снимки Молли из своего аккаунта в социальной сети Instagram актер пока не удалил. О девушке известно немного. СМИ узнали, что она работает литературным агентом и появилась в жизни звезды "Друзей" в очень сложный период, когда тот боролся с депрессией и наркотической зависимостью. Поговаривают, что именно Молли вернула актера к нормальной жизни. 

Напомним, что в ноябре 2020 года Мэттью Перри сообщил, что сделал предложение своей девушке Молли Гурвиц. Он назвал свою избранницу "самой великой женщиной на всей планете".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 56-летняя известная актриса, звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс показала редкие фотографии со своим возлюбленным Джонни Макдейдом. Знаменитость поделилась с подписчиками милым селфи, на котором позирует вместе с любимым, а также опубликовала фотографию, где он сидит сам в уютной гостиной.


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Источник: https://people.com/tv/matthew-perry-ends-engagement-molly-hurwitz/
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