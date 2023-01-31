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Убила диета: стали известны подробности смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли сильно хотела похудеть

31 января 2023, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари незадолго до смерти придерживалась опасной диеты. Именно это обстоятельство могло ее убить. 54-летняя Лиза Мари сильно повредила собственному здоровью, потому что хотела сбросить вес до начала награждения на церемонии "Золотой глобус".

Убила диета: стали известны подробности смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Лиза Мари (фото из открытых источников)

"За 2 месяца до "Золотого глобуса" Лиза Мари сделала пластическую операцию и принялась принимать лекарства для похудения. Нам сказали, что она потеряла от 40 до 50 фунтов (от 18 до почти 23 кг ) за 6 недель", — проинформировал представителей издания TMZ источник, близкий к родным дочери Пресли.

При этом, Лиза Мари соблюдала экстремальную диету и возможно принимала сильные болеутоляющие средства. Дочь Пресли много времени вела борьбу с зависимостью от опиоидных веществ и незадолго до смерти начала их принимать.

Представители издания еще информируют, что во время интервью на "Золотом Глобусе" Лиза Мари вела себя как-то странно, была уставшей. Такое впечатление, что дочь Пресли была под влиянием каких-либо веществ. Как утверждают источники из полиции, незадолго перед смертью она сетовала на боль в животе.

Но официальная причина смерти единственной дочери Пресли пока не названа. Эксперты ожидают результатов токсикологической экспертизы, поэтому это может затянуться на несколько месяцев.

К слову, о том, что умерла Лиза Мари сообщили 13 января. Дочке легендарного Пресли было 54 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что внука Элвиса Пресли нашли мертвым. В г.Калабасас (штат Калифорния) в квартире обнаружили тело 27-летнего Бенджамина Кио — внука Элвиса Пресли. Мать погибшего Лиза Мэри Пресли подтвердила информацию о смерти своего сына. Вероятно, юноша свел счеты с жизнью.



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Источник: https://www.tmz.com/2023/01/30/lisa-marie-presley-opioids-weight-loss-death-golden-globes/
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