Убийца Джона Леннона наконец-то признался в настоящей причине, почему он застрелил легенду The Beatles

Прошло 45 лет со дня, когда мир потерял одного из самых влиятельных музыкантов 20 века – Джона Леннона. Его убийца Марк Дэвид Чепмен открыто признал истинную причину своего ужасного поступка. Во время последнего слушания по делу об условно-досрочном освобождении, которое стало уже 14-й попыткой выйти на свободу, 70-летний Чепмен заявил, что убил Леннона, потому что стремился к славе.

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен признался в причине преступления. Фото из открытых источников

8 декабря 1980 года 25-летний Марк Дэвид Чепмен ждал Джона Леннона у его дома в Нью-Йорке. Когда музыкант вместе с Йоко Оно возвращался домой, Чепмен четырежды выстрелил ему в спину. Леннон скончался в больнице в возрасте 40 лет.

Теперь, десятилетия спустя, Чепмен признает, что его мотивы не имели ничего общего с идеологией или религией, а лишь с желанием стать известным.

"К сожалению, это касалось только меня, и это полностью связано с его популярностью. Мое преступление было вполне эгоистичным. Я хотел быть знаменитым, быть тем, кем я не был. В то утро я просто знал, что это будет день, когда я встречусь с ним и убью его", — сказал Чепмен.

Еще раньше Чепмен заявлял, что на убийство Леннона его вдохновила книга Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Благодаря ей он видел в Ленноне "фальшивого" персонажа, который, по его мнению, предал идеалы молодого поколения. Теперь он признал, что это было только оправданием.

Во время слушания он извинился перед семьей Леннона и его почитателями, однако комиссия по условно-досрочному увольнению признала, что Чепмену не хватает "искреннего раскаяния".

"Вот я живу гораздо дольше, и не только семья, но и его друзья и поклонники… Я извиняюсь за опустошение, которое я вам нанес. Меня совсем не интересует слава. Сохраните меня где-то под ковром. Я больше не хочу быть известным, точка", — сказал Чепмен.

Со времени убийства Леннона прошло более четырех десятилетий, но Чепмен до сих пор находится за решеткой в исправительном учреждении. Он отбывает пожизненное заключение, хотя формально имел шанс выйти после 20 лет. Комиссия уже 14 раз отказывала ему в освобождении. Следующее слушание возможно не раньше 2027 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа The Beatles выпустит последнюю песню. Искусственный интеллект смог получить голос Леннона.

Также "Комментарии" писали, что гитару Джона Леннона продали на аукционе.