Вбивця Джона Леннона нарешті зізнався у справжній причині, чому він застрелив легенду The Beatles

Минуло 45 років із дня, коли світ втратив одного з найвпливовіших музикантів 20 століття — Джона Леннона. Його вбивця, Марк Девід Чепмен, відкрито визнав справжню причину свого жахливого вчинку. Під час останнього слухання у справі про умовно-дострокове звільнення, яке стало вже 14-ю спробою вийти на волю, 70-річний Чепмен заявив, що убив Леннона, бо прагнув слави.

Вбивця Джона Леннона Марк Чепмен зізнався у причині злочину. Фото з відкритих джерел

8 грудня 1980 року 25-річний Марк Девід Чепмен чекав Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку. Коли музикант разом із Йоко Оно повертався додому, Чепмен чотири рази вистрілив йому в спину. Леннон помер у лікарні у віці 40 років.

Тепер, через десятиліття, Чепмен визнає, що його мотиви не мали нічого спільного з ідеологією чи релігією, а лише з бажанням стати відомим.

"На жаль, це стосувалося лише мене, і це повністю пов’язано з його популярністю. Мій злочин був цілком егоїстичним. Я хотів бути знаменитим, бути тим, ким я не був. Того ранку я просто знав, що це буде день, коли я зустрінуся з ним і вб’ю його", — сказав Чепмен.

Ще раніше Чепмен заявляв, що на вбивство Леннона його надихнула книга Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі". Завдяки ній, він бачив у Ленноні "фальшивого" персонажа, який, на його думку, зрадив ідеали молодого покоління. Тепер він визнав, що це було лише виправданням.

Під час слухання він вибачився перед родиною Леннона та його шанувальниками, однак комісія з умовно-дострокового звільнення визнала, що Чепмену бракує "щирого каяття".

"Ось я живу набагато довше, і не лише родина, а й його друзі та шанувальники… Я вибачаюся за спустошення, яке я вам завдав. Мене зовсім не цікавить слава. Заховайте мене десь під килимом. Я більше не хочу бути відомим, крапка", — сказав Чепмен.

З часу вбивства Леннона минуло понад чотири десятиліття, але Чепмен досі перебуває за ґратами у виправній установі. Він відбуває довічне ув’язнення, хоча формально мав шанс вийти після 20 років. Комісія вже 14 разів відмовляла йому у звільненні. Наступне слухання можливе не раніше 2027 року.

