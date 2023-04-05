Участница популярной российской группы оказалась на улице с ребенком

Ранее группа "Ранетки" из РФ была очень популярной, песни звездного коллектива крутили повсюду. Однако после потери популярности и мгновенной славы звездная жизнь круто изменилась. Об этом пишет "УНИАН".

Когда-то популярная молодежная группа "Ранетки" (фото из открытых источников)

Так, гитаристка Елена Третьякова сейчас живет на улице. Как она написала в социальных сетях, она осталась на улицах Буэнос-Айреса с маленьким ребёнком.

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В прошлом году Елена родила сына Лео в Аргентине, куда переехала, чтобы получить гражданство. За это время россиянка несколько раз переселялась, последнее арендованное жилье оказалось питомником тараканов и блох. Теперь она с младенцем живет в авто и хочет вернуться в РФ.

При этом Елена родила своего мальчика с помощью ЭКО. Восемь лет назад она сообщила, что является поклонницей нетрадиционной ориентации. В аргентинской столице россиянка вышла замуж за свою девушку Диану.

К слову, перебравшись в Аргентину, экс-гитаристка сообщила о конце собственной музыкальной карьеры. Теперь она стала активной блогершей в социальных сетях, пишет реалии о собственной жизни. О военном вторжении в Украину она не упоминает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и много времени делавшая карьеру в России, еще и настойчивым молчанием одобряет полномасштабное вторжение, теперь удивляет поклонников. Певица покинула своего мужа-баскетболиста Яниса Тимму. Но перед этим Седокова проанонсировала свой новый альбом. Затем звезда рассказала, что она решилась и глобально изменила свою жизнь.