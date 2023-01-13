Украинка на конкурсе "Мисс Вселенная" поразила всех своим механическим национальным костюмом (ВИДЕО)

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Анна Нестерова
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная"/ Фото: miss universe
Виктория Апанасенко — 28-летняя модель из Чернигова — представляет Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
Участницы со всего мира прибыли в Америку заранее, так как некоторые конкурсы проводятся до прямого эфира и остаются вне поля зрения камер.
В среду, 11 января, состоялся первый этап конкурса Preliminary Competition — предварительный раунд соревнований, состоящий из выхода конкурсанток в коктейльных и вечерних платьях, а также купальниках и национальных костюмах.
Самым впечатляющим событием этого дня стало появление Виктории Апанасенко в невероятном национальном костюме с символическим названием "Воин Света". Этот наряд для девушки создала известная украинская художница по костюмам Леся Патока.
"Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, однако она несет свет сквозь тьму, которая пришла на наши земли вместе с агрессором", отмечают создатели шикарного наряда
Образ состоит из комбинезона с золотыми вставками (броня) и массивных сапог, белого платья, декоративного нимба из колосьев пшеницы, меча и огромных механических крыльев, которые двигаются.
Ранее "Комментарии" писали: "Мисс Вселенная-2021" располнела и ее затравили из-за внешности (ФОТО). После победы девушка набрала несколько килограмм, из-за чего подверглась шквалу критики и столкнулась с хейтом в социальных сетях.
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