Украинка на конкурсе "Мисс Вселенная" поразила всех своим механическим национальным костюмом (ВИДЕО)

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная"/ Фото: miss universe

Виктория Апанасенко — 28-летняя модель из Чернигова — представляет Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Участницы со всего мира прибыли в Америку заранее, так как некоторые конкурсы проводятся до прямого эфира и остаются вне поля зрения камер.



В среду, 11 января, состоялся первый этап конкурса Preliminary Competition — предварительный раунд соревнований, состоящий из выхода конкурсанток в коктейльных и вечерних платьях, а также купальниках и национальных костюмах.

Самым впечатляющим событием этого дня стало появление Виктории Апанасенко в невероятном национальном костюме с символическим названием "Воин Света". Этот наряд для девушки создала известная украинская художница по костюмам Леся Патока.





" Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, однако она несет свет сквозь тьму, которая пришла на наши земли вместе с агрессором", отмечают создатели шикарного наряда

Образ состоит из комбинезона с золотыми вставками (броня) и массивных сапог, белого платья, декоративного нимба из колосьев пшеницы, меча и огромных механических крыльев, которые двигаются.



же в эту субботу, 14 января, в городе Новый Орлеан. Желаем

Виктория Апанасенко победы и держим за нее кулачки!

Сам 71-й конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоится у

Ранее "Комментарии" писали: "Мисс Вселенная-2021" располнела и ее затравили из-за внешности (ФОТО). После победы девушка набрала несколько килограмм, из-за чего подверглась шквалу критики и столкнулась с хейтом в социальных сетях.

Читайте также: Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО). Девушка, которая имеет медицинское образование, в скором времени отправится на фронт для того чтобы помогать нашим защитникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!