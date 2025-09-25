Украинская актриса получила роль в сериале о Гарри Поттере: кого сыграет

Украинская актриса и модель Светлана Карабут получила роль в новом сериале HBO, посвященном истории Гарри Поттера. Она сыграет профессорку Септиму Вектор — преподаватель арифмантии в Хогвартсе, которая была одной из любимых учительниц Гермионы Грейнджер.

Светлана Карабут сыграет профессор Септиму Вектор. Фото из открытых источников

Септима Вектор хорошо известна читателям книжной серии "Гарри Поттер" от Джоан Роулинг. В романах она преподавала арифмантию – сложный магический предмет, особенно интересовавший Гермиону. Однако в фильмах о Гарри Поттере этот персонаж появлялся только эпизодически и без реплик. Новый сериал HBO дает возможность более подробно показать профессоршу и ее роль в жизни учеников Хогвартса.

О британско-украинской актрисе Светлане Карабут известно немного. Она проживает в Лондоне, работает моделью и снимается в кино. На сайте IMDb отмечено, что она появлялась в нескольких небольших ролях, среди которых самый известный фильм о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" 2021 года.

Новость об участии Светланы Карабут в сериале по "Гарри Поттеру" пока не подтверждена официально студией, однако появилась на нескольких авторитетных фанатских ресурсах Wizarding World, обычно публикующих проверенные данные.

Это не первый украинский след в мире Гарри Поттера. В книгах Джоан Роулинг фигурирует Украинский Железопуз – это один из самых больших и опасных видов драконов в мире "Гарри Поттера".

Съемки масштабного сериала HBO уже стартовали на студии Warner Bros. в Великобритании. Это один из самых ожидаемых проектов последних лет. Продюсеры обещают, что новая адаптация книг Джоан Роулинг будет гораздо ближе к литературному оригиналу, чем предыдущие фильмы.

