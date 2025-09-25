Українська акторка отримала роль у серіалі про Гаррі Поттера: кого зіграє

Українська акторка та модель Світлана Карабут отримала роль у новому серіалі HBO, присвяченому історії Гаррі Поттера. Вона зіграє професорку Септіму Вектор — викладачку арифмантії у Гоґвортсі, яка була однією з улюблених вчительок Герміони Грейнджер.

Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор. Фото з відкритих джерел

Септіма Вектор добре відома читачам книжкової серії "Гаррі Поттер" від Джоан Роулінг. У романах вона викладала арифмантію — складний магічний предмет, який особливо цікавив Герміону. Проте у фільмах про Гаррі Поттера цей персонаж з’являвся лише епізодично і без реплік. Новий серіал HBO дає можливість більш детально показати професорку та її роль у житті учнів Гоґвортсу.

Про британсько-українську акторку Світлану Карабут відомо небагато. Вона проживає у Лондоні, працює моделлю та знімається у кіно. На сайті IMDb зазначено, що вона з’являлася у кількох невеликих ролях, серед яких найвідоміший фільм про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" 2021 року.

Новина про участь Світлани Карабут у серіалі по "Гаррі Поттеру" поки що не підтверджена офіційно студією, однак з’явилася на кількох авторитетних фанатських ресурсах Wizarding World, які зазвичай публікують перевірені дані.

Це не перший український слід у світі Гаррі Поттера. У книжках Джоан Роулінг фігурує Український Залізопуз – це один одним із найбільших і найнебезпечніших видів драконів у світі "Гаррі Поттера".

Зйомки масштабного серіалу від HBO уже стартували на студії Warner Bros. у Великій Британії. Це один із найбільш очікуваних проєктів останніх років. Продюсери обіцяють, що нова адаптація книжок Джоан Роулінг буде набагато ближчою до літературного оригіналу, ніж попередні фільми.

