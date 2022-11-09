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Украинская актриса сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой: подробности (ФОТО)

сегодня, 16:08
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Автор:

Анна Нестерова

Украинская актриса Оксана Черкашина и режиссер Зоя Лактионова поженились 7 ноября в Варшаве.

Украинская актриса сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой: подробности (ФОТО)

Оксана Черкашина и Зоя Лактионова/ Фото: Pixabay

Для торжественного мероприятия девушки выбрали непринужденный стиль: они надели черные брюки и кроссовки. Зоя Лактионова дополнила свой образ светлой рубашкой, а Оксана Черкашина предпочла кружевной белый топ на тонких бретельках.

На снимках, которые были опубликованы в социальных сетях, Оксана и Зоя позируют лежа на деревянном полу в окружении розовых шаров и цветов. Также появился снимок колец, которыми обменялись девушки. 

Украинская актриса сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой: подробности (ФОТО) - фото 2

Стоит отметить, что в Польше на законодательном уровне запрещены однополые браки и представители ЛГБТК+ сообщества не могут расписываться на территории этого государства. Таким образом актриса Оксана Черкашина и режиссер Зоя Лактионова утроили символическую свадьбу. Однако отпраздновали союз девушек вполне по украинским традициям — с песнями, танцами и тостами. 

Ранее пара сообщила, что все подарки будут направлены на родину и розданы в качестве гуманитарной помощи.

Украинская актриса сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой: подробности (ФОТО) - фото 3

Кто такие Оксана Черкашина и Зоя Лактионова 

Оксана Черкашина — украинская актриса, которая стала известной благодаря главной роли в драматическом фильме "Клондайк". В картине рассказывается о войне на Донбассе и авиакатастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

По сюжету, молодые супруги Ира и Толик готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж стремится эвакуировать беременную женщину, но она наотрез отказывается уезжать даже тогда, когда село захватывают вооруженные группировки. В это же время, в небе над ними сбивают гражданский самолет.

"Клондайк" будет  представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Зоя Лактионова  — независимый режиссер-документалист родом из Мариуполя. Работает с темами войны, памяти и личными историями.

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