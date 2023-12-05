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Украинская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках

Тиктокерша Симбочка вляпалась в скандал из-за сериала "Слово пацана"

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Украине некоторые блоггеры продолжают продвигать "русский мир", популяризируя новый российский криминальный сериал "Слово пацана", посвященный молодежным группировкам Казани в конце 1980-х годов. В очередной скандал, связанный с сериалом, попала известная блоггерша-миллионница.

Украинская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках

Блоггерша Симбочка (фото из открытых источников)

Об этом рассказывает журналист Константин Андриюк. Он обращает внимание на новый TikTok блоггера "Симбочки", отнятый под звуки из российского сериала. В частности, в кадре присутствует парень блоггера — исполнитель Парфенюк, пробовавший свои силы в Нацотборе на конкурс Евровидения.


Журналист и многие пользователи обвиняют девушку в хайпе на сериале, отснятом в стране-агрессорке. Но Симбочка объяснила, что вроде бы не знала, откуда взялась звуковая дорожка, которую она использовала в видеоролике.

"Мне произошло видео достаточно распространенное и я его скопировала", — оправдывалась она.

Но, как свидетельствуют комментарии в соцсетях, не все пользователи верят пояснению Симбочки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разведчик заявил, что блоггерша передала на фронт нерабочую технику . Молодая и скандальная блоггер Юлия Верба, хваставшаяся дорогими покупками, обвиняют, что она перегнала на линию фронта непригодные авто.

При этом, как отметил разведчик с позывным "Прометей", Юлия Верба отправила авто на фронт, обнародовав в сети их фотографии. "Прометей" говорит, что эти автомобили непригодны для использования, и называет этот поступок "плевком в лицо военных". Военный придерживается мнения, что Верба совершает такие "благотворительные" поступки исключительно "ради хайпа".

 



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