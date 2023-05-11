Украинская блогерша опозорилась новым заявлением по поводу окупантов и войны в Украине

Блогерша, когда-то проживавшая в Украине София Стужук , категорически не осуждающая преступную войну, которую РФ начала против ее родины, попала в неприятную ситуацию из-за своих высказываний о военном вторжении.

София Стужук (фото из открытых источников)

Стужук, которая с детьми теперь живет в Риге и продолжает молчание о военном вторжении, вспомнила в своем телеграмм-канале о том, что она не может знать, что такое "р**ня", потому что новости не просматривает вообще.

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В социальных сетях предательница спрашивает у девушек, как прошли их выходные. На что одна из подписниц ответила: "Да ничего. Пару ракет р**ня набросала на Киев, а так все нормально".

На это блогерша, которая зарабатывала на подписчиках русскоязычной аудитории, ответила: "Я не смотрю новости давно. Это мой выбор. Поэтому адресовала вопрос просто фоловерам. Что такое р**ня, Я не знаю".

При этом Стужук с начала войны РФ в Украине перебралась к своему местному бойфренду и живет спокойно в Риге, вместе со своими четырьмя детьми. Еще экс-украинка транслирует личные драмы, время от времени орошая слезами свой телефон. Это не о войне, а о своих отношениях со своим избранником, который то покидал ее, то после этого предлагал дальнейшую совместную жизнь.









Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чтобы блогерка из Украины, которая перешла на сторону оккупантов, поздравила Россию. Украинская инста-ведьма, известная прозвищем "спасибушечка" Елена Лоран, которая с начала войны перешла на сторону захватчиков, живет в Крыму и пугается того, что ВСУ туда придут, поздравляла покойных ветеранов с днем Победы, и имела целью им что-то пожелать. Телеграмм-канал "Боже, какое кончено", обнародовал видеоролик, где пропагандистка, выставляя накрашенный красный рот, хочет как-то сформировать собственные недальновидные слова в поздравлении.



